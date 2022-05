Seuraa tätä kolmikkoa: Slovakian ykkösnyrkki on tehnyt MM-kaukalossa tuhoisaa jälkeä – Tulikuuma TPS-laituri nousi sensaatioksi jo olympiakisoissa

Kylmähermoinen Juraj Slafkovský ei ollut moksiskaan edes Marko Anttilan verbaalisesta hyökkäyksestä.

Suomen puolivälierävastustajan Slovakian tuloksenteko lepää pitkälti kolmikon Juraj Slafkovský–Michal Krištof–Tomáš Tatar varassa. Leijonien pitää saada vaarallinen trio kuriin.

Juraj Slafkovský

Slafkovský on tehnyt tällä kaudella huikean läpimurron kansainvälisissä kaukaloissa.

Hiljattain 18 vuotta täyttänyt laitahyökkääjä nousi kiistattomasti helmikuisen olympiaturnauksen suurimmaksi sensaatioksi. Hän singahti Pekingissä maalipörssin ykköseksi seitsemällä osumalla ja tahditti Slovakian yllätyspronssille.

Niinpä turnauksen nuorin pelaaja pokkasi turnauksen parhaan pelaajan palkinnon.

Samalla osakkeet nousivat tuntuvasti kesän NHL-draftia ajatellen. Slovakian Jagriksi ristitty huippulahjakkuus kipusi kaikilla ranking-listoilla kärkikymmenikköön.

Slafkovskýn eliminoimiseen suhtauduttiin vakavasti myös Suomen leirissä. Leijonalegendaksi noussut Marko Anttila haastoi slovakialaista myös verbaalisesti kireässä olympiavälierässä, mutta kylmähermoinen vastustaja otti heitot vastaan ihailtavalla tyyneydellä.

Hurja tahti on jatkunut MM-kaukalossa. Slafkovský takoi seitsemässä alkulohkon ottelussa komeat pisteet 3+6=9.

Tamperelainen kiekkoyleisö pääsi tutustumaan Slovakian junioritähteen tarkemmin jo SM-liigan pudotuspeleissä. Ilves ja Tappara saivat pidettyä TPS:n vahvistuksen kurissa paljon paremmin kuin olympia- ja MM-vastustajat.

Slafkovský on kuulunut TPS:n vahvuuteen kesästä 2019 lähtien ja jatkaa Turussa näillä näkymin ensi kauden. NHL-varausten jälkeinen maailma on kuitenkin ihmeellinen...

Tomáš Tatar

Tatar on kolunnut NHL-areenoita jo 11 kautta. New Jerseyn laitahyökkääjä on tahkonnut tänä aikana yli 700 ottelua ja takonut niissä reilut 400 pistettä.

Tämä lukema on nostanut 31-vuotiaan Tatarin slovakialaispelaajien NHL-tilastossa jo 13. sijalle.

Suuri osa pitkästä pätkästä kului Detroitissa. Sen jälkeen matka on jatkunut Vegasiin, Montrealiin ja New Jerseyhyn.

Tähän mennessä parasta tulosta tuli Montrealissa kaudella 2019–20, kun Tatar tehtaili 61 pistettä.

Kansainvälisten turnausten kohokohtana on syksyn 2016 World Cup, jolloin Tatar nousi välierässä Euroopan yhdistelmäjoukkueen ykköshahmoksi. Illan toinen osuma päätti Ruotsin taipaleen jatkoajalla ja toi uudelle yrittäjälle upean huipennuksen.

Kapteenin nauhaa kantava Tatar muodostaa nyt Slovakian vaarallisen ykkösnyrkin Slafkovskýn ja Krištofin kanssa.

Michal Krištof

Krištof tuntee suomalaisen kiekkokulttuurin vähintään yhtä hyvin kuin omat taskunsa.

Tehotrion kapellimestari tuli Suomeen ensimmäisen kerran jo 2011 on on pelannut täällä kaikkiaan kahdeksan kautta.

Krištofin, 28, kiekkotaival sisältää Sportin A-juniorit ja miehet, Peliittojen ja Hokin Mestis-joukkueet sekä kolme kautta (2018–21) Kärppien liigajoukkueessa.

Hän tehtaili oululaisjoukkueessa 39, 20 ja 24 tehopistettä, mutta odotusarvot olivat hiukan korkeammalla hienon startin jälkeen.

Krištof siirtyi viime kaudeksi Kometa Brnon riveihin ja kirjasi Tšekin pääsarjassa kelpo lukemat 8+22=30.

Nyt sentteri on aloittanut MM-turnauksen yhtä tehokkaasti kuin keväällä 2018. Oma ennätys vaatii enää yhden lisäpisteen.

MM-turnauksen puolivälierä Suomi-Slovakia torstaina kello 20.20 Nokia-areenassa.