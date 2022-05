Huuhkajat valittu kesäkuun Kansojen liigan peleihin – Mukana kaksi pelaajaa Veikkausliigasta

Mukana on toista kertaa myös Mikael Soisalo, joka teki debyyttinsä maaliskuussa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva on valinnut pelaajat Kansojen liigassa pelattaviin 4 otteluun kesäkuussa.

Listalla ei ole varsinaisia yllätysnimiä. Mukana on vain kaksi pelaajaa Veikkausliigasta. Toinen on hyökkääjä Benjamin Källman, joka on tehnyt tällä kaudella 5 maalia FC Interille ja on maalipörssissä jaetulla toisella sijalla.

Toinen on HJK:n toppari Miro Tenho, joka on pelannut tällä kaudella 9 ottelussa ja tehnyt niissä 2 maalia.

Ryhmässä mukana on aikanaan Tampereen Ilveksestäkin tuttu Mikael Soisalo, joka debytoi Huuhkajien paidassa maaliskuun lopulla maaottelussa Islantia vastaan.

Soisalo pelaa nykyisin latvialaisen Riga FC:n riveissä, jossa hän on kuluvalla kaudella tehnyt ja syöttänyt 2 maalia 11 ottelussa.

Suomen miesten maajoukkue kohtaa Bosnia-Hertsegovinan 4.6. ja Montenegron 7.6. Helsingissä, Romanian 11.6. Bukarestissa ja Bosnia-Hertagovinan uudestaan 14.6. Zenicassa.

Huuhkajien kokoonpano kesäkuun otteluihin Kansojen liigassa:

Maalivahdit: Lukas Hradecky (Leverkusen, Saksa), Jesse Joronen (Brescia, Italia), Carljohan Eriksson (Dundee United, Skotlanti)

Kenttäpelaajat: Robert Ivanov (Warta Poznan, Puola), Daniel O’Shaughnessy (Karlsruher, Saksa), Miro Tenho (HJK), Leo Väisänen (Elfsborg, Ruotsi), Sauli Väisänen (Cosenza, Italia), Richard Jensen (Roda, Hollanti), Nikolai Alho (Volos, Kreikka), Albin Granlund (Stal Mielec, Puola), Ilmari Niskanen (Dundee United, Skotlanti), Mikael Soisalo (Riga, Latvia), Jere Uronen (Brest, Ranska), Lassi Lappalainen (Montreal, Kanada), Urho Nissilä (Suwon, Etelä-Korea), Glen Kamara (Rangers, Skotlanti), Rasmus Schüller (Djurgården, Ruotsi), Robert Taylor (Inter Miami, USA), Onni Valakari (Pafos, Kypros), Lucas Lingman (Helsingborg, Ruotsi), Thomas Lam (TsSKA Sofia, Bulgaria), Marcus Forss (Hull, Englanti), Joel Pohjanpalo (Rizespor, Turkki), Teemu Pukki (Norwich, Englanti), Robin Lod (Minnesota, USA), Benjamin Källman (Inter)

Päävalmentaja: Markku Kanerva