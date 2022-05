Venäjän poissaolo näkyy karulla tavalla MM-kisojen tasossa. Moni NHL-tähti valitsi levon.

Viikonloppuna huipentuva jääkiekon MM-turnaus näytti alkulohkovaiheessa juuri siltä mitä osasi pelätä. Maailmanluokan suorituksia, tempoa ja peliä nähtiin vain sykäyksittäin.

Se ei ole ihme. Valtaosa maailman parhaista jatkaa edelleen ottelujaan NHL:ssä tai viettää lomaa. Se näkyy siinä, että temppuja, jollaisen esimerkiksi Joel Armia tempaisi Tšekki-ottelun avausmaalissa, ei ole tungokseen asti tarjolla kohokohtiin.

Tämä on tietysti tuttua jokaisesta MM-turnauksesta, mutta tällä kertaa ilmiö on iskenyt voimalla silmille. Tampereen ja Helsingin kisoissa nähdään vähemmän NHL-pelaajia kuin mihin on viime vuosina totuttu. Vertailu osoittaa kylmästi, että myös laatu on kaikkea muuta kuin parasta A-luokkaa.

Turnauksessa on mukana 85 NHL-statuksen omaavaa pelaajaa. Vuosi sitten heitä oli vielä selvästi vähemmän (72), mutta silloin pelattiinkin koronakisat. Ero on iso sitä edeltäviin turnauksiin 2019 ja 2018, jolloin NHL-huippuja oli mukana reilusti yli sata. Vuonna 2020 kisoja ei pelattu.

Tampereen turnaus kärsii koronasta. NHL:n viime kaudet ovat olleet repaleisia, vapaa-aika on kulunut hotellilla ja välillä otteluja on pelattu todella tiiviiseen tahtiin. Moni valitsi nyt levon, kun siihen oli mahdollisuus.

Todellisia nimimiehiä on mukana vain kourallinen. Toisin on ollut aiemmissa kisoissa. Vuoden 2019 turnauksen pelaajalista on hätkähdyttävää luettavaa: Nikita Kutšerov, Patrick Kane, Elias Pettersson, Leon Draisaitl, Jack Eichel, Mark Stone, Johnny Gaudreau, Ryan Suter, Aleksandr Ovetškin, Jevgeni Malkin, Henrik Lundqvist, Gabriel Landeskog, Roman Josi ja lukuisat muut ovat ja olivat jo kolme vuotta sitten eturivin tähtiä jääkiekossa.

Se, missä määrin NHL-pelaajilla ja voittamisella on tekemistä keskenään, onkin jo toinen kysymys.

Leijonien MM-kulta 2019 näyttäytyy yhä suuremmalta ihmeeltä. Joukkueessa oli kaksi NHL-pelaajaa, jotka olivat keränneet NHL-kaudella yhteensä 18 pistettä. Tuo mestaruus on heittämällä Suomen maajoukkueen kovin temppu koskaan.

Kanadan ja USA:n joukkueet ovat nyt heikommat kuin aikoihin, ja Ruotsillakin on ollut vaikeuksia saada parhaita pelaajiaan mukaan. Venäjää taas ei ole koko kisoissa, ja se näkyy jääkiekon kannalta surullisella tavalla.

Jääkiekon pohja kansainvälisellä huipulla on niin ohut, että yhden huippumaan poissaolo vesittää väistämättä MM-turnausta. Kun Venäjän tilalle kaukaloon heittää Ranskaa ja Itävaltaa, ei ole ihme, että katsomossa ei huokailla huippusuorituksille.

Tähtien vähyyden voi tarkistaa suoraan tilastoista. Tänä vuonna mukana olevat NHL-kenttäpelaajat tekivät NHL:n runkosarjassa keskimäärin 29 pistettä tällä kaudella. Vuosien 2017–2019 turnauksissa vastaava luku oli 36–38. Kärjistetysti tuolloin on mukana ollut kakkosketjun huippuja, nyt kolmosvitjan raatajia.

Loistavaa ja voittavaa viisikkopeliä voi esittää ilman NHL-huippujakin. Sen on varsinkin Leijonat osoittanut moneen kertaan. Suomi saa EHT-nipullakin NHL-joukkueet tuskastumisen partaalle. On muiden maiden heikkoutta, että niiden menestys on NHL-nimistä kiinni, eikä silloinkaan meinaa riittää.

Mutta kiekkokarnevaalit kaipaavat myös maailmanluokan yksilötaitoa, suorituksia, jollaisen Armia teki. NHL-tähdetkin hukkuvat usein ja pitkäksi aikaa massaan, mutta aina tulee hetkiä, jolloin he pystyvät temppuihin, joihin ei euromiehillä kyvyt riitä.