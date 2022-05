Pokan slovakialaiset ex-joukkuekaverit jättivät MM-kisat väliin. Torstaina vastassa on hänen mukaansa silti vaarallinen ja vauhdikas joukkue.

Aamulehti

Jo Tšekki-ottelussa kokoonpanosta sivussa ollut Sami Vatanen ei ole mukana myöskään torstaina, kun Leijonat kohtaa MM-puolivälierässä Slovakian.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen vahvisti Vatasen poisjäännin keskiviikon vapaaehtoisten jääharjoitusten jälkeen.

”Vatanen ei pelaa, mutta on toipumaan päin”, Jalonen kertoi.

Vatasen tilalle puolustuksessa jatkanee Ville Pokka, joka tuurasi tätä jo tiistaina. Pokka kuului välipäivän harjoituksissa siihen Leijonien harvalukuiseen vähemmistöön, joka vaivautui jäälle asti.

”Oli ihan mukavaa käydä jäällä. Vielä on virtaa, kun en ole pelannut niin paljon”, hän totesi.

Pokan, 27, uran neljäs aikuisten MM-turnaus on ollut hankala.

Esitykset erityisesti Ruotsia vastaan olivat hapuilevia. Pokka ehtikin jo pudota kokoonpanosta, kun Miro Heiskasen ja Esa Lindellin saapumisen jälkeen Leijonilla oli poikkeuksellisesti yhdeksän puolustajaa.

Itävalta- ja Britannia-pelien katsomo­komennusten jälkeen Pokalle avautui jälleen paikka Vatasen poissaolon myötä, mutta Tšekkiäkin vastaan peliminuutteja kertyi alle yhdeksän. Tehtäväänsä hän ei joka tapauksessa koe erityisen vaikeaksi.

”Täytyy treenata hyvin ja pitää itsensä valmiina. Omilla vahvuuksilla pelataan eikä mitään tarvitse muuttaa, pelaa sitten tai ei”, Pokka totesi roolistaan.

”Aika harvinaistahan se on että pakkeja on yhdeksän. Kaikki ovat hyviä pelaajia, minkä pohjalta valmennus on tehnyt tällaisen päätöksen. Mutta se on hyvä: kovassa kilpailussa saa kaikista parhaan esille.”

Olympialaisissa Pokka oli isommassa roolissa mukana voittamassa historiallista olympiakultaa. Välierissä juurikin Slovakiaa vastaan hän sai syöttöpisteen ottelun viimeiseksi jääneeseen 2–0-maaliin.

Pekingissä Suomi kaatoi Slovakian myös alkulohkossa. Luotto on kova siihen, ettei slovakialaisten kannalta vuoden kolmaskaan kerta sano toden.

”Tiedämme, mitä heidän voittamisensa vaatii, ja meillä on siitä hyviä kokemuksia. Tiedämme myös, mitä heitä vastaan pitää vielä parantaa.”

Pokalle slovakialaiset jääkiekkoilijat ovat tuttuja uran varrelta. Samassa joukkueessa ovat pelanneet Peter Cehlárik, Tomáš Jurčo, Marko Daňo ja Christián Jaroš – kaikki oikein kelpo pelaajia MM-kaukaloihin.

Heitä yhdistää myös se, että koko kvartetti päätti jättää MM-kisat väliin.

"Kova joukkue sieltä tulee silti vastaan. Heillä on nopeita pelaajia ja pelaavat vauhdikasta lätkää. Lisäksi he karvaavat varmasti kovaa, ja meidän pitää olla siihen valmiita”, Pokka toteaa torstain vastustajasta.

Millaisia slovakialaiset joukkuekaverit ovat vuosien mittaan olleet?

”Kaikki ovat olleet huipputyyppejä ja hauskoja kavereita. Hyökkääjät ovat olleet tosi taitavia. Heistä on ollut hyviä kokemuksia.”

Pokka ehti pelata KHL:ssä Avangard Omskissa viimeiset neljä kautta, kunnes Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai hänet lähtemään Venäjältä nopeasti kesken kauden.

KHL:n alamäen uskotaan nostavan erityisesti Sveitsin ja Ruotsin pääsarjojen asemaa. Toistaiseksi ainakin julkisen tiedon mukaan sopimuksettomalta Pokalta tulevasta osoitteesta ei liiemmin vihjeitä tipu.

”Kaikki liigat kiinnostavat vielä tässä vaiheessa. Pidetään silmät auki ja katsotaan, mistä löytyy hyvä paikka pelata.”