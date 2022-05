Marko Anttilan kysyvä katse kertoi, miksi hän on täydellinen Leijonat-sankari – välierissä Suomea odottaa ääripäiden kohtaaminen

Ilman Suomen nelosketjua pitkään varjoissa vaellellut ykkösketju ei olisi päässyt ratkaisemaan voittoa isännille.

Torstai toi uuden hohdokkaan lisäluvun Marko Anttilan sinivalkoiseen sankaritarinaan, jota voisi luulla taruksi, mutta jota se ei ole. Ilveksessä vaatimattomasti pelannut Anttila, perjantaina 37, ei osunut alkulohkossa kertaakaan maalipuiden väliin – ei edes tyhjään verkkoon Tšekkiä vastaan.

Mutta kun sinipaitainen kultasuosikki kaipasi kipeästi sankaria Slovakia-ottelussa, aina niin vaatimaton ja joukkueelle kaikkensa antava Lempäälän jätti teki sen, minkä vain hän vastaavalla tavalla osaa – paukutti Suomelle valtavan tärkeitä maaleja. Vielä 2–2-tasoituksen jälkeenkin Nokia-areenan yli 11 000 ihmisen huutaessa Mörköä Anttila katsoi valotaululle ja hänen ilmeensä oli kysyvä: ”miksi te noin minua kannustatte?”

Ja tietysti, kun Anttilalla oli tyhjään maaliin paikka kerätä kypärätemppu, hän vielä syötti ketjukaverilleen Saku Mäenalaselle.

Nöyryyden perikuva ja hänen nelosketjun tutut rikoskumppaninsa Hannes Björninen sekä Mäenalanen olivat miehet Slovakia-voiton takana. Ilman tätä kolmikkoa pitkään varjoissa vaellellut Leijonien ykkösketju ei olisi päässyt ratkaisemaan voittoa isännille. Taka-alalle jäi myös yhteenliitetyn NHL-tähtien pakkiparin Miro Heiskanen–Esa Lindell erittäin vaisu ilta.

MM-välierässä lauantaina kohtaa kaksi täydellistä ääripäätä. Suomi on luonut menestystään Jukka Jalosen valmennuksen johdolla vuosikaudet. MM-projektissa on käännetty kaikki kivet ja tehty jokainen asia Excel-taulukon tarkkuudella päivästä yksi alkaen. Suomi pelaa joukkueena Jalosen tavalla, jonka jokainen pelaaja osaa nukutettunakin, eikä yhdenkään pelaajan rooli ole epäselvä. Tämä myös osaltaan mahdollistaa Anttilan kaltaiset sankaritarinat. Leijonissa on helppoa (lue: vähemmän vaikeaa) loistaa.

Vastaan asettuva Yhdysvallat oli puolestaan MM-kisojen alussa todistusaineiston ja yhdysvaltalaispelaajien omien haastattelujenkin mukaisesti kiinnostuneempi tamperelaisista yökerhoista kuin Tampereella pelattujen jääkiekko-otteluiden voittamisesta. Niin vain A-lohkon voittaja Sveitsi kaatui torstaina.

David Quinnin luotsaama joukkue pelasi alkulohkossa muutaman surkean ottelun, sen joukkuepeli on kaukana Leijonista, eikä sillä ole viime vuosien kaltaista NHL-tähtiloistoa joukkueessaan, mutta aliarvioida sitä ei voi. On fokus ollut oikeissa asioissa vasta jokusen päivän tai ei.

Kahden ääripään kohtaamisesta voi sitä paitsi syntyä hieno show.