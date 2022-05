Main ContentPlaceholder

Urheilu | MM-kiekko

”Kulta-Mikke” kävi kovan koulun leijonakuninkaaksi – MM-kisoihin palasi kypsä aikuinen, joka pelaa elämänsä parasta kiekkoa

Mikael Granlund, 30, on MM-kultaa jahtaavien Leijonien tärkein yksilö. Ihmepojasta on kasvanut perheellinen mies. Entisen valmentajan mukaan Granlundilla on ominaisuus, joka tekee hänestä paitsi huippupelaajan myös fiksun ihmisen.

Tilaajille

Mikael Granlund Suomi-Tšekki-ottelussa Tampereella tiistaina 24. toukokuuta.

Neljässä vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon. Kun Mikael Granlund nähtiin edellisen kerran Leijonien paidassa kevään 2018 MM-kisoissa, eturivissä loistivat muut tähdet. Kevään 2018 kisat muistetaan nuorten urhojen Sebastian Ahon, Mikko Rantasen ja Teuvo Teräväisen ilotulituksesta sekä Leijonien nolosta puolivälierätappiosta Sveitsille. Moni tuskin muistaa, että Granlund, tuolloin 26, oli samassa turnauksessa Leijonien kapteeni.