Tapparan puolustaja Joni Tuulola arvioi MM-studiossa, miksi suomalaisia tai ylipäätään eurooppalaisia valmentajia ei juuri näe NHL:ssä.

Aamulehti

MM-studiossa kuultiin tiistaina Tappara-paidassa tänä keväänä mestaruutta juhlineen puolustaja Joni Tuulolan kuulumisia. Tuulola pelasi 2018–2020 kaksi kokonaista kautta jääkiekon AHL:ssä, joten kuulimme myös, miten erilainen valmennuskulttuuri Pohjois-Amerikassa vallitsee Suomeen verrattuna. Aamulehden MM-studion juonsivat toimittajat Ilari Leppäniemi ja Kirsi Teiskonlahti.

Tuulolan päävalmentajat vaihtuivat eri kausilla. Ensin Tuulolaa valmensi Jeremy Colliton, joka on valmentanut myös Ruotsissa. Sitten valmentajana toimi Derek King.

”Collitonilla oli enemmän eurooppalaista ajattelutapaa ja hän oli taktisesti edellä montaa valmentajaa siellä päässä. Derek King oli taas erittäin pelaajaläheinen ja ajattelee ketjujen mätsäystä paljon”, Tuulola kertoi.

Mitä eurooppalainen ajattelu sitten tarkoittaa valmentajalla?

”Isoin ero on taktisuudessa. Urheilukeskiössä ajattelu. Ehkä Pohjois-Amerikassa on vieläkin enemmän se, että peli ja jääkiekko on ainoat asiat siinä. Ei nyt ole ihan sama mitä teet kaukalon ulkopuolella, mutta vähän siihen tyyliin. Euroopassa taas ajatellaan, että jos me urheillaan hyvin ja ajatellaan taktisesti hyvin, me myös pystytään.”

Tuulolalta kysyttiin MM-studiossa myös sitä, miksi suomalaisia tai ylipäätään eurooppalaisia ei juuri valmenna NHL:ssä, esimerkiksi Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen on kertonut haluavansa valmentajaksi NHL:ään.

”Vaikea kysymys. Varmaan, jos ei ole yhteyksiä sinne. Ymmärrän Jukan, ettei hän halua välttämättä lähteä AHL:ään apuvalmentajan roolissa sitä viemään, vie useita vuosia ja ei ole takuita saada paikka NHL:ssä”, Tuulola pohti.

Katso koko Tuulolan haastattelu uutisen pääkuvan paikalta.