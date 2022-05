Yleisurheilussa on kovat piipussa heti keskiviikkona – ei ole yllätys, että suomalaisten katse on elokuun lopussa

On lajeja, joissa MM- ja EM-menestyksellä on valtava kuilu, Lauri Hollo kirjoittaa.

Edessä on poikkeuksellinen yleisurheilukausi. Kesällä käydään ensin heinäkuussa MM-kilpailut Oregonissa ja elokuussa EM-kilpailut Münchenissä. Jälkimmäisissä suomalaisten menestys on todennäköisempää.

On lajeja, joissa MM- ja EM-menestyksellä on valtava kuilu. Esimerkiksi 3 000 metrin estejuoksussa kivikovia afrikkalaisia on pilvin pimein.