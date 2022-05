Jääkiekon MM-kotikisoissa nähdään tiistaina 24. toukokuuta huippupeli, kun Leijonat kohtaa Tšekin kello 20.20 Nokia-areenassa. Aamulehden MM-studiossa vierailivat tiistaina Ilves-legenda ja valmentaja Raimo Helminen ja Kummeleistakin tuttu näyttelijä Heikki Vihinen, jotka intoutuivat muistelemaan Kummeleiden tekoa ja arvioivat, kuinka Suomelle käy MM-turnauksessa.

Aamulehden MM-studiossa vieraili tiistaina iltapäivällä Ilves-legenda ja valmentaja Raimo Helminen, joka kertoi muun muassa, mitä suomalaisvalmentajista maailmalla oikein ajatellaan. Studioon saapui myös Kummeleista tuttu näyttelijä Heikki Vihinen (videossa kohta 10.24) , joka arvioi mihin Kummelin suosio perustuu. Yhdessä ystävykset Helminen ja Vihinen myös muistelivat Kummelin kuvauksia. Aamulehden MM-studion juonsivat toimittajat Ilari Leppäniemi ja Kirsi Teiskonlahti.

Raimo Helminen on valmentanut syksystä 2009 lähtien. Vuosi sitten hän johdatti päävalmentajan roolissa TPS:n hopealle. Päättyneellä kaudella hän hyppäsi kesken kauden italialaisen HC Pustertalin penkin taakse. Maajoukkueessa ja maailmallakin valmentanut Helminen arvioi MM-studiossa, mitä suomalaisvalmentajista maailmalla ajatellaan, ja miksi suomalaisia valmentajia ei nähdä NHL:ssä.

”Kansainvälisesti meistä on varmasti positiivinen kuva, mutta Eurooppaa hallitsevat yhä pohjoisamerikkalaiset totaalisesti. Suomalaisilla on todella pieni jalansija tässä ja kyllä meillä siinä tehtävää on. Osin tämä johtuu myös suhteista. Suhteilla on paljon tekemistä valmentaja-valinnoissa”, Helminen kertoi.

Näyttelijä Heikki Vihinen puolestaan tunnustautui MM-studiossa oikeaksi Ruotsi-faniksi.

”Fanitukseni syy on se, kun Raipe lähti aikanaan Mälmöön pelaamaan. Mitä olisivat jääkiekon MM-kisat ilman Suomi-Ruotsi peliä? Ruotsi on hieno jääkiekkomaa,” Vihinen tuumasi hymyillen.

Vihinen myös muisteli Kummelin tekoa ja sitä, kun Helminen vieraili Kummelin sketseissä.

”Raipe on näytellyt monissa meidän jutuissa, suosio perustuu Raipeen. Pakotin lapsuudenkaverini sketseihin”, Vihinen nauroi.

”Ei niissä onneksi tarvinnut näytellä. Sain olla oma itsensä. Riitti kun sanoi vaan jotain tyhmää, eikä pistetty mihinkään pahaan hommaan”, Helminen nauraa.

Entä kuinka kaksikko arvioi Suomelle käyvän jääkiekon MM-turnauksessa?

”Suomi on loppuottelussa, toivottavasti vastustajana on Ruotsi”, Vihinen pohtii.

”Suomen peli näyttää tällä hetkellä erittäin hyvältä ja Suomi puolustaa hyvin. Suomi on vahvoilla, muista en ole päässyt ihan yhtä selville. Kanadan peli ei näyttänyt siltä miltä odotin”, Helminen arvioi.

Katso Helmisen ja Vihisen koko haastattelu uutisen yläkulmasta.