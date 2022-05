Oliver Ekman-Larssonilta jää väliin tiistainen alkulohkon päätös.

Ruotsin kapteeni Oliver Ekman-Larsson on tiistaina sivussa, kun Ruotsi päättää alkulohkopelinsä Latviaa vastaan jääkiekon miesten MM-kisoissa. Tre Kronorin päävalmentajan Johan Garpenlövin mukaan Ekman-Larssonin pelaaminen on epävarmaa myös torstain puolivälierässä.

”Hän ei pelaa tiistaina. Katsotaan torstaita sitten myöhemmin”, Garpenlöv kommentoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle.

Sunnuntaisen Norja-voiton jälkeen Garpenlöv myönsi olevansa huolestunut puolustajatähden voinnista.

Ruotsin valmennusjohto ei ole halunnut kertoa, mistä Ekman-Larssonin vammassa on kyse. Puolustaja sai kiekon jalkaansa Tšekki-ottelussa viikko sitten, mutta palasi kaukaloon ja pelasi sen jälkeen kolme ottelua putkeen.

Sunnuntain Norja-ottelusta Ekman-Larsson kuitenkin puuttui.

”Jos pelaaja jättää mieluummin pelaamatta, on selvää, että olemme huolestuneita”, Garpenlöv totesi.

Vancouveria NHL:ssä edustava Ekman-Larsson on Ruotsin avainpelaajia. Hän on mukana seitsemänsissä MM-kisoissaan ja on voittanut maailmanmestaruuden kahdesti.