Kommentti: Kaikki on pedattu vuoden 2011 uusinnalle – Unelmafinaali voi hyvinkin odottaa Tamperetta ensi sunnuntaina

Ruotsin meno on ollut melko vakuuttavaa MM-jäällä ja joukkue on Leijonien tapaan vahvistunut kovilla nimillä kisojen edetessä. Niinpä unelmafinaali Suomi–Ruotsi voi hyvin toteutua.

Aamulehti

Viikon päästä sunnuntaina Tampereen Nokia-areenassa huipennetaan tämän vuoden jääkiekon MM-kisat. Ja on hyvin mahdollista, että silloin nähdään todellinen unelmafinaali: Suomi-Ruotsi.

Leijonien viime vuosien arvokisameriittien ja melko vakuuttavan alkulohkon perusteella mikään muun kuin finaalipaikka ja sitä kautta maailmanmestaruus ei ole tarpeeksi Jukka Jalosen joukkueelle.

Ja kaikenlaisten vaikeuksien ja veivausten jälkeen näyttää siltä, että ykkössuosikki Suomen vastustajaksi on kuin onkin Ruotsi.

Ei anneta yhden heikon Yhdysvallat-pelin hämätä. Päävalmentaja Johan Garpenlövin Ruotsi on vahvistunut koko MM-turnauksen ajan laadukkailla NHL-pelaajilla ja se laittoi alkulohkossa Suomen nippuun, tosin vasta voittolaukausten jälkeen. Joukkueen peli on kehittynyt viime arvokisoista huomattavasti tähän turnaukseen.

Sunnuntainen Norja-voitto maalein 7–1 oli yksi näyte lisää, että tarvittavia sylintereitä löytyy. Voitolla Ruotsi nousi jopa ykkössuosikiksi Suomen rinnalle. Hieman säästöliekilläkin ajoittain pelannut Ruotsi otti selvän voiton naapurimaastaan.

Ruotsilla on Suomen tavoin kokoonpanossaan ”se pieni extra”. Leijonilla se on Miro Heiskanen, Ruotsilla Toronton taiturihyökkääjä William Nylander. Hän otti MM-jäät heti omakseen, tehoili Norjaa vastaan 1+2 ja voi isoissa peleissä olla se ratkaisun tuova pelaaja.

Ruotsin uhkapeli vaikuttaa onnistuneen. Tre Kronor aloitti alkulohkonsa kolmella ketjulla ja lopuille paikoille odotettiin kärsivällisesti uusia NHL-apuja. Niitä myös saatiin, tosin tipoittain.

Maalivahti Linus Ullmark ja puolustaja Marcus Pettersson debytoivat vasta Yhdysvallat-ottelussa. Nylander veti avauspiirtonsa tämän kevään MM-jäällä vasta Norjaa vastaan.

Kaikkiaan Ruotsin kokoonpano on tässä turnauksessa kovaa luokkaa, mestaruuskelpoinen. Laadukkaiden europelaajien lisäksi ryhmään saatiin haalittua 12 tällä kaudella NHL:ssä pelannutta pelaajaa.

Vaikka aivan maan ykköstähdet, etenkin hyökkäyspäässä, eivät ole mukana, löytyy Pohjois-Amerikan avuissa paljon laatua.

Rasmus Asplund on takonut jo kuusi maalia ja johtaa maalipörssiä, puolustuksessa on viisi NHL-pelaajaa ja Nylander tehoili runkosarjassa peräti 80 pistettä. Se on neljä pistettä enemmän kuin Tšekin hehkutetulla David Pastrňákilla.

Ainoa kysymerkki on maalinsuulla. Valitseeko Garpenlöv ykkösvahdin viittaa alkukisat kantaneen Detroitin Magnus Hellbergin vai kesken mukaan tulleen Bostonin Ullmarkin?

Magnus Hellberg on pelannut isoimman osan Ruotsin peleistä MM-turnauksessa.

Jos Leijonat hoitaa hommansa ja voittaa Tšekin, ottaa Suomi myös lohkovoiton. Ruotsalaismediassa ei edes oltu kovin pahoillaan Yhdysvallat-tappiosta. Nimittäin A-lohkossa Sveitsin voitto Kanadasta muokkaa ennakoitua pudotuspelien kulkua.

Jos puolivälierät menevät odotetusti eikä alkulohkojen loppukierroksilla nähdä yllätyksiä, Ruotsi saisi välierissä vastaansa Sveitsin Kanadan sijaan. Vaikka Sveitsi pelaa vakuuttavaa turnausta, ei Ruotsi lähde alppimaata vastaan ainakaan altavastaajana. EHT-kiertueella Ruotsi kaatoi Sveitsin juuri ennen MM-kisoja.

Kanadan kokoonpano eivätkä peliesitykset ole täysin hurmanneet Helsingissä. Kotiyleisön edessä pelaava Suomi vaikuttaa Kanadaa vahvemmalta. Liikaa ei kannata mennä asioiden edelle, mutta tulevaa voi tarkastella alkulohkon kertoman pohjalta.

Niinpä on hyvin mahdollista, että Nokia-areenassa saadaan vuoden 2011 Bratislavan finaaliuusinta Suomen ja Ruotsin välillä. Tuolloin Suomi voitti ikimuistoisesti maalein 6–1.