Jere Innala kiittelee auliisti tamperelaisen ammattilaisen Juha Jokiharjun antamaa apua. Yhteinen taival alkoi aikoinaan Kooveen junioreissa.

Jere Innala on innoissaan kotikisoista. ”Harva pelaaja pääsee kokemaan kotikisojen tunnelman”, hän sanoo.

MM-turnauksessa pelaava Jere Innala ja tamperelaisvalmentaja Juha Jokiharju tutustuivat toisiinsa reilut kymmenen vuotta sitten, kun Leijonien laitahyökkääjä siirtyi Lempäälän Kisasta Kooveen riveihin.

Jokiharju luotsasi Innalaa useamman vuoden Kooveen junioreissa ja on ollut siitä lähtien pelaajan mentorina.

”Olemme hioneet Jeren kanssa kesäjäillä henkilökohtaisia juttuja, kuten taitopuolta ja luistelua. Kauden aikana teen Jeren peleistä analyyseja yksilötasolla. Näin haetaan malleja yksi vastaan yksi -tilanteisiin”, Jokiharju kuvailee.

Innala on ottanut Jokiharjun vinkit kiitollisena vastaan.

”Juha on auttanut minua tosi paljon”, Innala painottaa.

KUKA? Jere Innala Syntyi 17.3.1998 Hauholla. 174-senttinen ja 78-kiloinen laitahyökkääjä. Valkeakosken Kiekko-Ahman kasvatti. Pelasi juniorina myös Lempäälän Kisassa, Kooveessa ja HPK:ssa. Nousi HPK:n liigaryhmään kaudella 2016–17. Pelasi Hämeenlinnassa kevääseen 2021 asti. Jakso huipentui kevään 2019 Suomen mestaruuteen. Viime kausi HIFK:ssa. SM-liigan runkosarjassa 290 ottelua ja 86+95=181 tehopistettä. Pudotuspeleissä 25 ottelua ja 5+14=19 tehopistettä. Ura jatkuu ensi kaudella ruotsalaisessa Frölundassa. MM-kisat 2021 (hopeaa) ja 2022. Nuorten MM-kisat 2018.

Tulokset puhuvat puolestaan. Innala, 24, on takonut neljällä edellisellä liigakaudella 35–48 tehopistettä, noussut maajoukkueen vakiokalustoon ja pelaa nyt toista peräkkäistä MM-turnausta. Seuraavana haasteena odottaa pesti ruotsalaisessa suurseurassa Frölundassa.

”Moni nuori pelaaja on mennyt Frölundan valmennuksessa askeleen eteenpäin ja päässyt sitä kautta NHL:ään. Tämä on minunkin tavoitteeni”, Innala myöntää.

Jokiharjun mielestä Innalalta löytyy kaikki edellytykset maailman kovimpaan kiekkoliigaan.

”Valtava intohimo ja motivaatio potkivat Jereä koko ajan eteenpäin. Kun hän saa mahdollisuuden, hän käyttää sen varmasti. Niin kuin pelureilla on tapana – ja Jere jos kuka on peluri”, Jokiharju suitsuttaa.

Tässä vaiheessa on sopiva kohta palata hetkeksi Jokiharjun ja Innalan yhteisen taipaleen alkumetreille.

”Jere erottui heti joukosta. Taitotaso oli todella kovaa luokkaa ja kiekonkäsittely vaivattoman näköistä”, Jokiharju kuvaillee.

Kun Joona Koppanen tuli Innalan tavoin LeKistä Kooveeseen ja joukkueessa oli jo entuudestaan Jokiharjun poika Henri, koossa oli todella kova vuosina 1998–99 syntyneiden ryhmä.

”Pärjäsimme kaikille joukkueille. Yhdellä kaudella hävisimme vain yhden pelin”, Jokiharju muistelee.

”Se jäi mieleen. Mutta sitä en muista, kenelle hävisimme”, Innala säestää.

Jere Innala (21) on pelannut tämän vuoden turnauksessa neljässä ottelussa ja syöttänyt yhden maalin.

Koko kolmikko on päässyt pitkälle. Jokiharju on pelannut jo neljä kautta NHL:ssä. Koppanen kolkutteli saman ajan NHL:n portteja ja päätti jakson keväällä uransa parhaaseen AHL-kauteen (pisteet 11+19=30). Tiettävästi Koppasen ura jatkuu ensi kaudella Kärpissä.

”Valmensin pikkujunioreita eri tavalla kuin usein tehdään. Pelilogiikan opettaminen oli alusta lähtien keskeisessä roolissa. Kaikki lähti siitä, että jokainen tunsi olevansa osallisena pelissä ja tämä yllytti kaikkeen muuhun. On täysin eri juttu kokea ”minä saan luistella, minä saan koskea kiekkoon, minulla on joku merkitys” kuin katselle vierestä, kun pari pelaajaa kuskaa kiekkoa.”

Innalaa ei tarvinnut yllyttää missään vaiheessa. Hän nautti pelaamisesta kerrasta toiseen.

”Peli vei Jeren aina mennessään. Hänestä oli upeata pelata. Saman aistii edelleen. Tuskin hän on edes ajatellut olevansa ammattilainen”, Jokiharju luonnehtii.

Kun tuli aika astua isompiin ympyröihin, Valkeakosken Kiekko-Ahman kasvatti siirtyi Kooveesta HPK:hon.

”En halunnut Tapparaan enkä Ilvekseen. Koin Kerhon aina omaksi seurakseni”, Innala perustelee.

Kun Valkeakoskella järjestettiin taannoin alakoulujen luistelukilpailut, Innala otti niissä suvereenin voiton.

”Pienenä tuli luisteltua usein ulkojäillä. Kai se taito on peräisin sieltä. Myöhemmin teränkäyttöä on hiottu spesiaaliharjoituksissa”, Innala selvittää.

Niinpä Innalan luistelu näyttää erittäin vaivattomalta. Matka taittuu ikään kuin luonnostaan.

”Moni iso pakki yllättyy, kun menee taklaamaan Jereä. Häntä on hyvin vaikea horjuttaa, vaikka kokoa ei ole hirveästi. Siihen nähden hän on yllättävän vahva – ja kamppailuvoima kasvaa iän mukana”, Jokiharju kuvailee.

”Lisäksi Jere on henkisesti todella vahva. Pitää muistaa, että peli on huipulla 90-prosenttisesti itseluottamuksesta kiinni. Siksi hän on pärjännyt SM-liigassa niin hyvin.”

Innala pääsi kokemaan MM-kisojen ilmapiirin jo vuosi sitten Latviassa ja osasi nauttia siitä kuplaoloista huolimatta. Nyt huuma on eri sfääreissä, kun pelataan kotimaassa täyden katsomon edessä.

”Onhan tämä poikkeuksellinen tilanne. Harva pelaaja pääsee kokemaan kotikisojen tunnelman.”

Innalan ensimmäinen MM-matka toi heti finaalipaikan. Turnaus huipentui puolivälierän voitto-osumaan Tšekkiä vastaan. Onko hopeamitali urasi kohokohta?

”En oikein tiedä, kun se oli kuitenkin toinen sija. Hämeenlinnassa tuli kuitenkin mestaruus”, Innala viittaa kevääseen 2019 ja HPK:n kultaan.