MM-sarjaa johtava Rovanperä jatkaa kärjessä Portugalin MM-rallissa, kolme erikoiskoetta jäljellä

Kalle Rovanperä kisaa Portugalin MM-rallissa. Kuva on otettu 20. toukokuuta 2022.

Porto/Helsinki

Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans ajoivat Portugalin MM-rallin 18/21 erikoiskokeen lähes tasatahtiin, joten rallin kärkikaksikon tilanne pysyi melko lailla ennallaan. Rovanperä oli 8,69 kilometrin erikoiskokeella 0,1 sekuntia Toyota-tallikaveriaan Evansia nopeampi.

Rovanperä johtaa Evansia 8,5 sekunnilla, kun ajamatta on kolme erikoiskoetta.

Taistelu kolmossijasta tiivistyi 18. erikoiskokeella kolmella sekunnin kymmenyksellä. Toyotan japanilaiskuljettaja Takamoto Katsuta on enää 0,9 sekuntia Hyundain espanjalaisen Dani Sordon edellä.

Päivän toisen erikoiskokeen nopein oli Hyundain virolaiskuljettaja Ott Tänak. Hän kukisti toiseksi parasta vauhtia pitäneen belgialaisen tallikaverinsa Thierry Neuvillen 0,1 sekunnilla ja Rovanperän 0,4 sekunnilla. Neuville on rallissa viidentenä, Tänak seitsemäntenä.

Teemu Suninen jatkaa kokonaiskilpailussa kymmenentenä ja tavoittelee WRC2-luokan voittoa.

Portugalin MM-ralli on kauden ensimmäinen soraralli. Rallin päätöspäivän erikoiskokeet ovat huomattavasti lyhyempiä kuin esimerkiksi eilen. Päivän pisin pätkä on kilpailun iltapäivällä päättävä power stage -erikoiskoe, jolla on mittaa 11,18 kilometriä.

Rovanperä johtaa MM-sarjaa.

Tämä on päivittyvä uutinen.