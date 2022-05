Tšekkiläiset kisaturistit ihmettelevät oluen hintaa Tampereella – Stanislav koki valtavan pettymyksen Nokia-areenalla

Tšekin fanit kehuvat Suomea ja harmittelevat maan hintatasoa.

Tshekit nauttivat Suomen keväästä Tampereella. He pitävät Suomen hintatasoa todella korkeana.

Tšekin kannattajat olivat torstain ottelussa Latviaa vastaan määrällisesti alakynnessä.

Se ei latistanut tunnelmaa. Tšekki takoi taululle murskalukemat ja oikaisi kurssinsa MM-jäillä.

Kannattajat puolestaan nauttivat Tampereen kisahuumasta.

”Viehättävä kaupunki, kauniita järviä. Ruoka on hyvää. Kaikki on kaunista. Keli on täydellinen”, 30-vuotias Patrik kehuu matkallaan Nokia-areenalle.

Patrik saapui yhdessä kolmen matkakumppaninsa kanssa Suomeen keskiviikkona. Majapaikka löytyi Sastamalasta.

”Olemme ensimmäistä kertaa Suomessa. Jääkiekon lisäksi aiomme nauttia kaupungin tunnelmasta ja tietenkin maisemista”, Patrik valottaa.

Siihen heidän on vaikea tottua lyhyellä visiitillään, että oluttuopista joutuu pulittamaan lähes kymmenen euroa.

Tšekissä tuopposen saa yleensä urheilutapahtumissa eurolla tai parilla.

”Meillä Tšekissä on melkein Euroopan halvinta kaljaa... Mutta tiesimme korkeista hinnoista lähtiessämme matkaan”, Patrik sanoo.

Seurue uskoi jo ennen murskavoittoa Latviasta, että Kari Jalonen kääntää vielä Tšekin suunnan yhdessä NHL-tähti David Pastrnakin kanssa.

”Pastrnak on sankarimme!”

Siltä todellakin näyttää. Pastrnak loisti heti jäälle päästyään.

Patrik, Jiri, Ludek ja Radim veikkasivat Tshekin kaatavan Latvian lukemin 5–0. Lähelle meni, ottelu päättyi 5–1. Seurue aikoo jatkaa matkaa vielä Helsinkiin ja sitten Puolaan.

Sarvihattuun pukeutuneen Stanislavin seurueen kisaturnee Suomeen kestää peräti kaksi viikkoa. Heillekin visiitti Suomeen on ensimmäinen.

Mitä olette pitäneet Suomesta?

”Tämä on hieno paikka. Mutta todella kallis maa!” koko seurue toteaa kuin yhdestä suusta.

”Se on ongelma meille, mutta aiomme silti nauttia”, Stanislav sanoo.

Stanislavilla on hintojen lisäksi toinen harmituksenaihe tai ongelma, kuten hän itse kuvailee.

Hän oli kuljettanut Nokia-areenan MM-katsomoon trumpetin, mutta se valitettavasti takavarikoitiin parempaan säilöön. Stanislav ehti kuitenkin töräyttää sillä ainakin yhden komean soolon Tšekin ottelussa Itävaltaa vastaan.

”Saahan katsomossa hakata rumpujakin, niin miksi ei voisi soittaa trumpettia?” hän ihmettelee kysyvä ilme kasvoillaan.

Harmitus unohtuu nopeasti, kun ottelu alkaa lähestyä. Hymy on herkässä.

Stanislav (kuvassa oikealla) joutui luopumaan trumpetistaan. He nauttivat kisaeväitä ennen ottelua.

Jan ja Honza olivat saapuneet Latvia-otteluun kahdestaan. Heidän Suomen-matkansa kestää kuusi päivää.

”Olette järjestäneet erinomaisen turnauksen”, Jan kehuu.

Kaksikko on ihastunut Pohjoismaihin.

”Suomi ja Ruotsi ovat maailman parhaat maat.”

Paitsi että.

”Olut on liian kallista”, Jan toteaa pahvimukiin kaadetun kisajuoman ääreltä.