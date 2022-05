Suomi on perjantain Britannia-ottelussa ylivoimainen kaukalossa, mutta niin ovat brittikannattajat katsomossakin.

Aamulehti

Let’s go GB! Let’s go GB! Let’s go GB!

Brittikannattajien rytmikkäät huudot raikuvat Nokia-areenassa ja hallitsevat rummun tahdittamina ilmatilaa. Leijonat on kaukalossa avauserässä ylivoimainen, mutta niin on myös Britannian vähälukuinen, mutta sitäkin äänekkäämpi faniryhmä katsomossa.

Jos britit olisivat hiljaa, niin olisi koko hallikin. Poikkeuksen tekevät järjestäjien sinänsä kekseliäät huudatukset ja aaltotalkoot, mutta pitkien pätkien ajan on vaikea havaita minkäänlaista suomalaiskannustusta areenan lehtereiltä. Tunnelma jää jälkeen murskaluvuin Ilveksen ja Tapparan kevään pudotuspeliotteluille, jotka pelattiin samaisessa Nokia-areenassa, joten pelipaikasta ei ole kyse.

Kun toinen erä alkaa, katsomossa on juuri ja juuri enemmän väkeä kuin käytävillä nauttimassa perjantaivirvokkeita ja -evästä. Pelin jälkeen jopa osa Leijonien pelaajista toivoi median haastatteluissa kotikatsomosta kovempaa kannustusta.

Miten näin voi olla jääkiekon MM-kotikisoissa Leijonien pelatessa?

Suomen jääkiekkoliitto on rakentanut MM-kisoista esimerkiksi yhdessä Tampereen kaupungin kanssa monin tavoin laadukkaan tapahtuman. Tampereen keskustan läpi on ollut viime päivinä vaikea kulkea hymyilemättä. Kadut on vallannut iloinen kiekkorieha, joka on tuonut aurinkoista, hymyilevää ja pirskahtelevaa vastapainoa koronavuosien alholle. Ottelutapahtumassakin on paljon hyvää.

Vielä Suomen ensimmäisissä Norja- ja Latvia-viikonloppupeleissä oli aistittavissa, että riehaa vietetään Tampereen katujen tapaan Nokia-areenan sisäpuolella, mutta kuluva viikko on ollut katsomotunnelmaltaan erittäin vaisu. Ruotsi-ottelun hiljaisuus ”ylitettiin” vielä moninkertaisesti perjantain kirkkomenoja muistuttaneessa Britannia-kohtaamisessa.

Syy on helppo havaita. Liput Suomen peleihin maksoivat – ja maksavat yhä – vajaasta sadasta eurosta liki neljään sataan euroon. Moni intohimoinen kiekkofani on joutunut ostopäätöstä tehdessään vilkaisemaan lompakkoonsa ja jättämään eurot hautumaan muun muassa ruuan hinnan, bensan hinnan sekä asuntolainan korkojen noustessa.

Katsomossa kovaäänisimpien leijonasydämien tilalla istuu tällä hetkellä tuhansittain eri yritysvieraita. Aamulehti kertoi torstaina tukkukauppias Onnisen kestitsevän jokaisessa Suomen pelissä 700:a messuvierastaan. LVI- ja sähkömessut pidetään samanaikaisesti Pakkahuoneella. Eikä Onninen ole ainoa firma, joka on tuonut väkeä Nokia-areenaan.

Koska yritysvieraat on helppo tunnistaa katsomosta yhtenäisistä pelipaidoista, ei vaadita kummoistakaan empiiristä tutkimusta todetakseen, että niin sanotut peruskannattajat, jotka nyt runsaissa määrin katsovat otteluita kotisohvalta tai Tampereen eri fanialueilta, toisivat halliin aivan erilaisen tunnelman.

Sen ansaitsisivat niin MM-kotikisat kuin Leijonien mestaruutta jahtaava joukkuekin.

Jääkiekkoliitto saa MM-kisoista haluamansa – merkittävän rahallisen voiton, jolla se voi kustantaa toimintaansa ja kehittää kotimaista jääkiekkoa. Firmat saavat iloisia vieraita, kiitollisia vanhoja asiakkaita ja innokkaita uusia asiakkaita, mikä sataa firmojen taskuihin.

MM-kotikisat eivät kuitenkaan saa arvoistaan tunnelmaa. Vika ei ole firmojen vaan jääkiekkoliiton, joka möi infernaalisen tunnelman euroja tienatakseen.

MM-kisojen panospelit ovat vielä edessä. Olisi sääli, jos Leijonat juhlisi historiansa ensimmäistä MM-kotikisojen kultaa näin hiljaisessa areenassa.