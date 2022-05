Kangasalalainen jääkiekkofani Riku Virtanen ei pelkää aloittaa yleisöaaltoja ja nostattaa pelien tunnelmaa. ”Siitä tulee euforinen tunne, kun 11 000 tuhatta ihmistä lähtee omaan juttuun mukaan”, Virtanen kertoo Aamulehden haastattelussa.

Aamulehti

Kangasalalainen jääkiekkofani Riku Virtanen, tunnetaan myös nimellä ”Ritke Vorresteri”, on oikea tunnelman nostattaja. Viime perjantain Suomi-Norja jääkiekko-ottelussa Virtanen nostatti tunnelmaa aloittamalla Leijonat-pelien ensimmäisen aallon. Virtanen on myös tuttu näky Aamulehden MM-studion haastatteluissa ja hän on herättänyt huomiota Tampereen kaduilla värikkäillä esiintymisillään.

Virtanen kertoi Aamulehden perjantain MM-studion haastattelussa, miltä suuren yleisöaallon tekeminen oikein tuntuu.

”Siitä tulee euforinen tunne, kun 11 000 tuhatta ihmistä lähtee omaan juttuun mukaan. Aallon tekeminen vaatii ääntä ja vähän sellaista pelimanni-henkisyyttä. Siinä täytyy ensin saada satakunta ihmistä haltuunsa ja näyttää kädellä, että nyt mennään. Lasken 1,2,3 ja sitten mennään!”, Virtanen kertoo.

Kuvassa Riku Virtanen aloittamassa yleisöaaltoa Nokia-areenalla perjantaina 13. toukokuuta.

Virtanen kertoo olevansa tänään paikan päällä Suomi–Britannia ottelussa.

”Keskiviikkona en ollut paikan päällä pelissä ja heti jouduin lukemaan uutisista, että siellä ei ollut meininkiä. Lyödään nyt heti homma korrektiksi ja käydään laittaan sinne menoa ja meininkiä”, Virtanen toteaa.

Riku Virtanen kertoo, että onnistuakseen yleisöaalto vaatii aloittajalta ääntä.

Katso alta Virtasen haastattelu maanantailta 16. toukokuuta.