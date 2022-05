Tšekin NHL-supertähdelle sallitaan oluen maistelu Tampereella: ”Soitan Tuukka Raskille ja kysyn, mikä on paras suomalainen olut”

Kari Jalosen Tšekki sai helpottavan voiton. Tunnelma ehti jo kiristyä.

Tšekin tuore NHL-vahvistus David Pastrnak osoitti tasonsa heti MM-turnauksen ensimmäisessä ottelussaan.

Boston Bruinsin supertähti teki tehot 1+1 ja sytytti koko Tšekin joukkueen uuteen liekkiin todella hankalan turnauksen alun jälkeen.

Tšekki löi Latvian tylysti 5–1.

Ilopillerimäinen Pastrnak kehui ottelun jälkeen Nokia-areenaa ja ensikohtaamistaan joukkueen valmentajan Kari Jalosen kanssa.

”Minulle jäi hänestä heti erittäin hyvä kuva. Positiivinen persoona”, Pastrnak sanoi Jalosesta.

Pastrnak oli saanut Jalosesta esitietoja entiseltä pelikaveriltaan Tuukka Raskilta.

”Sen perusteella tiesin, että Karilla on kokemusta tšekkiläisten kanssa toimimisesta ja että hän on erittäin menestynyt valmentaja.”

Jalosen mukaan tunne oli molemminpuolinen – suomalaisluotsikin vaikuttui Pastrnakin persoonasta.

”Hän tuo ihan oikeasti energiaa joukkueeseen. Hän oli matkustanut eilen (torstaina) pitkän päivän, mutta poikahan oli virtaa täynnä. Hän on loistava pelaaja mutta myös hyvä tyyppi”, Jalonen kehaisi.

David Pastrnak on Suomen MM-kisojen kirkkain supertähti. NHL:ssä hän edustaa Bostonia.

Tšekin leirissä vallitsi torstai-iltana paljon positiivisempi tunnelma kuin tiistaina, jolloin joukkue kärsi karmean tappion Itävallalle.

Komea voitto Latviasta taatusti edesauttoi, mutta letkeän Pastrnakin läsnäolo ei ainakaan haitannut asiaa.

Ilopillerimäisesti haastattelualueella esiintynyt Pastrnak rennosti ilmoitti aikovansa tutustua MM-turnauksen aikana suomalaiseen oluttarjontaan.

”Rakastan olutta. Soitan Tuukalle (Rask) ja kysyn, mikä on paras suomalainen olut. Haluan kokeilla suomalaisia oluita”, Pastrnak sanoi ja hymyili leveästi.

Kari Jalosta Pastrnakin letkautus nauratti.

Sallitaanko Pastrnakille siis oluen maistelu?

”Kyllä sallitaan”, Jalonen vastasi hymyillen.

”Olin juuri Tšekissä pari kuukautta ja minun mielestäni siellä olut on kyllä parempaa”, hän kuittasi.

Jalonen on valmentanut aikanaan tšekkiläisiä pelaajia Kärpissä sekä KHL:n finaaleihin yltäneessä Lev Prahassa. Noiden kokemusten pohjalta suomalaisluotsi on oppinut käsittelemään slaavipelaajia.

” Tšekkiä valmentaessani olen yrittänyt olla todella rento, koska he itsekin ovat todella rentoja. Tiedän heidän ostavan sen tyylin. Asiat asiana, mutta muuten ollaan rennosti ja rauhallisesti”, Jalonen paljastaa.

Jotkin rajat tietenkin täytyy olla.

”Ei näissä kisoissa kannata yöhön lähteä. Se ainakaan auta mitään. Nämä ovat ammattiurheilijoiden kisat”, Jalonen totesi rauhallisesti.

Itävalta-tappion jälkeen tšekkiläinen media kyseenalaisti voimakkaasti Jalosen valmennusmetodeja. Lehdissä julkaistiin rankkaa kritiikkiä. Soppa oli jo äitymässä sakeaksi, kun Dominic Simon lähti kotiin otettuaan yhteen toisen pelaajan kanssa.

Kokenut Jalonen vakuutti, ettei tšekkimedian paine tuntunut hänen puserossaan

”En ymmärrä kieltä lainkaan, joten minulle on ihan sama, mitä he kirjoittavat. Minun täytyy pystyä keskittymään, oli paineita tai ei. Onneksi minulla on sen verran kokemusta, ettei tarvitse alkaa miettiä tuollaisia asioita”, Jalonen sanoi.

Simonin kohutilannetta hän ei enää kommentoinut.

”Minun ei tarvitse sitä enää kommentoida”, Jalonen sanoi ja vetosi maan kiekkoliiton jakamaan tiedotteeseen.