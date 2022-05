Kermisen pelaaminen Venäjällä ja mestaruuskuvan julkaiseminen Instagramissa poikivat palautevyöryn.

Lauri Kerminen on Suomen lentopallomaajoukkueen ykköspelaaja.

STT

Suomalaisen lentopallon valovoimaisimpiin tähtiin kuuluva Lauri Kerminen juhli hiljattain Venäjän liigan mestaruutta Dinamo Moskovan riveissä.

Kermisen jääminen joukkueeseen Ukrainan sodasta huolimatta sai aikaan valtavan palauteryöpyn.

Kermiselle, 29, tuore mestaruus oli kolmas Venäjän maaperällä. Liberon aiemmat kultamitalit ovat Dinamo Moskovasta ja Kuzbass Kemerovosta.

Monet arvostelivat Kermistä voimakkaasti, koska hän jäi Moskovaan Ukrainan sodan puhjettua Venäjän hyökkäyksen vuoksi.

STT:n haastattelussa Kerminen sanoo vajaan kolmen viime kuukauden olleen elämänsä rankin jakso.

”Sitä se on ollut etenkin henkisellä puolella, asioita on mietitty päivin ja öin. Uuteen päivään lähtiessä ei voinut tietää, millaista palautetta tulee miltäkin taholta.”

Sodan puhjettua Ukrainassa Kerminen oli valmis pakkaamaan tavaransa nopeasti poistuakseen Venäjältä.

”Tarkoitus oli purkaa sopimus ja palata Suomeen. Otin ensimmäiseksi yhteyttä manageriini, ja kävimme asioita läpi.”

”Lähdin seuraavaksi seuran presidentin ja GM:n puheille pyytääkseni sopimuksen purkua. He antoivat vihreää valoa, minkä vuoksi menin seuraavana päivänä hallille allekirjoittaakseni sopimuksen purun.”

Kermistä odotti täysi yllätys. Kävi ilmi, että seuran ylemmiltä tahoilta oli tullut käsky, ettei purkupaperia saa kirjoittaa.

”He lupasivat palata asiaan. Seuraavana päivänä sain tiedon, että voin lähteä, mutta se maksaa. Summa ei ollut aivan miljoonaa euroa, mutta kauaksikaan ei jääty.”

”Vaatimus oli tietenkin täysi järkytys. Koska summa oli noin valtava, minun oli taloudellisten asioiden vuoksi jäätävä Venäjälle, vaikka olisin halunnut palata Suomeen.”

Kerminen sanoo hurjasta vaatimuksesta huolimatta ymmärtävänsä seuraa, vaikka oli ajoittain hyvin vihainen päätöksestä.

”Koska olin tärkeä palanen kokonaisuutta, he eivät voineet vaarantaa seuran hyvinvointia. Vaikka tunsin suuttumusta päätöksestä, pyrin ajattelemaan asiaa myös heidän kannaltaan.”

Lauri Kerminen on pelipaikaltaan libero.

Hän on harmissaan, ettei Kansainvälinen lentopalloliitto auttanut Venäjällä pelaavia lentopalloilijoita joidenkin muiden lajiliittojen tapaan.

”Lentopallopuolella ei tehty sopimusten jäädyttämistä, kuten esimerkiksi jalkapallossa. Jos samoin olisi tehty, olisivat ulkomaalaiset voineet poistua maasta ilman sanktioita.”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan pyöri Kermisen mielessä päivittäin, ja ajatukset olivat ajoittain synkkiä.

"Sota on aina todella väärin, ei voi kuin toivoa rauhan tuloa Ukrainaan. Jokaisella on myös mielestäni velvollisuus puolustaa kotimaataan, jos joku uhkaa sen olemassaoloa.”

Sota oli tapetilla Dinamon joukkueen keskuudessa. Ryhmään kuului myös bulgarialaispelaaja, italialaisvalmentaja ja useita Ukrainassa syntyneitä venäläispelaajia.

"Juttelimme sodasta päivittäin. Olimme silti kaikki töissä ja pidimme keskittymisemme siinä. Tuntui, että venäläispelaajatkaan eivät olleet sodan kannalla”, Kerminen kertoo.

Kerminen sai palautetta Suomesta siitä lähtien, kun hän päätti jäädä Venäjälle. Palauteryöppy kärjistyi hänen julkaistuaan Instagramissa kuvan itsestään mestaruuspokaalin kanssa.

”Kuva olisi voinut jäädä julkaisematta, olin tuolloin vain iloinen onnistumisesta sekä pitkän matkan päättymisestä.”

Libero sanoo olevansa surullinen erityisesti siitä, että ikävät palauteviestit kohdistuivat myös hänen lähipiiriinsä.

"On kohtuutonta, että he joutuivat sellaisen kohteeksi töideni ja valintojeni vuoksi. En hyväksy sellaista käytöstä.”

Hän sanoo saaneensa palautetta laidasta laitaan.

"Sitä on tullut, ja toki ymmärrän sen, vaikka osa tuntuu hyvin pahalta. Minun on esimerkiksi sanottu tukevan sotaa, ja osa on vaatinut minua vangittavaksi.”

"Vastaavasti hyvä kommentti tuli palatessani autolla Suomeen. Tuolloin rajatarkastuksessa takanani ollut onnitteli mestaruudesta.”

Kerminen ei ole mukana maajoukkueen kevään maaotteluissa ja Hopeisen liigan otteluissa.

”Siitä oli sovittu jo ennen sodan alkamista päävalmentaja Joel Banksin ja apuvalmentaja Sami Kurttilan kanssa. Olen tahkonnut kymmenen vuotta käytännössä ympäri vuoden, eli nyt oli tarkoitus ottaa pieni lepohetki.”

Kerminen sanoo tauon tulevan tarpeeseen.

”Ajatukset pyörivät edelleen pitkälti menneessä kaudessa ja sota-asioissa. Palaan maajoukkueeseen kuitenkin takaisin kesällä EM-karsintaleirille.”

Ensi kauden pelisuunnitelmat ovat täysin auki.

" Seuraa kartoitetaan ja etsitään.”