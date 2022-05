Tampere on palloilun pääkaupunki, ja Aamulehti on Pirkanmaan kiinnostavimman ja läheisimmän urheilun koti. Urheilun ja urheiluelämän ilmiöt koskettavat melkein kaikkia: intohimoisia lajitietäjiä, seurojensa kannattajia, pelikentän laidan tukijoukkoja, uteliaita liikkujia, urheilun rahasta ja vallasta kiinnostuneita, urheiluikoniemme ylpeitä seuraajia. Haluamme palvella entistä paremmin ja palkkaamme urheilutoimittajan vakituiseen työsuhteeseen.

Aamulehti

Miksi Aamulehden urheilutoimituksessa kannattaa tehdä töitä? Kysymykseen vastaa Aamulehden urheilun päällikkö Lauri Lehtinen:

”Journalismimme kohteet ovat kutkuttavan mielenkiintoisia, sillä pirkanmaalainen urheilu elää yhtä kukoistuskausistaan. On maan hienoin areena, olemme Suomi-kiekon pääkaupunki, on kymmeniä palloilun pääsarjajoukkueita, upeita perinteikkäitä seuroja, maan suurin kortteliliiga ja kansalinvälisiä suurkisoja, paikallisia huippupelaajia maailmalla NHL:n Aleksander Barkovista Patrik Laineeseen ja erinomaisia yksilöurheilijoita uimari Ida Hulkosta korkeushyppääjä Ella Junnilaan. Käsittelemme aiheitamme monipuolisesti: emme unohda syvällistä analyysiä emmekä ihmisten kiehtovia tarinoita”, Lehtinen sanoo.

Lue esimerkki henkilötarinasta: Juttuun Emmi Rukajärvestä pääset tästä.

Aamulehden urheilun päällikkö Lauri Lehtinen.

Mitä kaikkea Aamulehden urheilujournalistin elämään sitten kuuluu? Mitä urheilutoimitus tekee? Urheilu on toisaalta analyysia, uusia tietoja ja ideoita sekä ihmisten tarinoita ja toisaalta yhä enemmän livelähetyksiä. Aamulehden jutut luetaan ennen kaikkea kännykällä. Olemme Pirkanmaan johtava suorien lähetysten toimija, ja monet suorista lähetyksistä ovat urheilutapahtumista. Urheilutoimittaja tekee paljon yhteistyötä Aamulehden liven ja kuvan tiimin kanssa ja pääsee sekä kameran eteen että taakse. Työ on siis paljon muutakin kuin jutun kirjoittamista.

Katso suorat lähetykset: Aamulehden suoriin lähetyksiin pääset tästä.

Kattava alueellisten suorien lähetysten palvelu ja urheilujournalismi yhdessä muodostavat Pirkanmaan läheisimmän urheilun kodin sekä ovat yksi Suomen kiinnostavimmista urheilujournalismin kokonaisuuksista ja alueensa selvä ykkönen. Yhdessä Sanoman digitaalisen kehityksen kanssa varmistamme, että palvelu on koko ajan houkuttelevampi ja tavoittaa koko ajan enemmän yleisöä. Aamulehden toimitus on tunnettu kunnianhimostaan ja taitavasta, nopeasta verkkotekemisestään. Urheilutoimittajana pääsee kehittymään laajasti digitaalisen julkaisemisen taidoissa.

Tutustu MM-kisakokonaisuuteen: Aamulehden MM-kiekkosisältöön pääset tästä.

Perinteisen urheilujournalismin rinnalle ovat nousseet toisenlaiset, laajemmat näkökulmat. Urheilun ilmiöistä nostamme esiin erityisesti urheilun yhteiskunnallista vaikuttavuutta, bisnestä, valtaa ja rahankäyttöä sekä erityisesti naisten ja tyttöjen urheilun nousua. Urheilutoimittajalle erityisen tärkeää on hakea aiheita myös muualta kuin kaukalon laitojen sisäpuolelta. Syvällinen ja merkityksellinen juttumme myy tilauksia, ja se taas on merkki tärkeimmästä: journalismimme on asiakkaallemme läheistä.

Lue esimerkki vaikuttavasta jutusta: Tutustu juttuun junioriurheilun valinnoista tästä.

”Aamulehden urheilutoimitus on tunnettu hyvästä yhteishengestään. Teemme työmme täysillä, mutta pidämme pilkkeen silmäkulmassa. Aamulehden urheilutoimittajana pääset tekemään merkityksellistä journalismia lukijoillemme, jotka arvostavat intohimoa ja asiantuntemusta”, sanoo urheilun päällikkö Lauri Lehtinen.

Urheilutoimittajaksi pääsee hakemaan tästä linkistä.