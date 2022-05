MM-kisojen vastuulääkäri on varautunut kaikkeen – Yhdestä asiasta Markku Tuominen vaikenee täysin

Tamperelainen Markku Tuominen aloitti MM-urakkansa jo 40 vuotta sitten doping-saattajana.

MM-kisojen vastuulääkäri Markku Tuominen halusi kääntää jokaisen kiven rakentaessaan turnauksen lääkintäyksikön.

Noin 200 alan ammattilaista vaalii vapaaehtoisesti pelaajien terveyttä ja tarjoaa tarvittavat tukipalvelut vahingon sattuessa.

”Lähtökohtana oli se, että kaikkeen pitää varautua. Koskaan ei voi tietää etukäteen, mitä tapahtuu. Kuten viime kesänä nähtiin”, Tuominen viittaa jalkapallon EM-turnaukseen.

Silloin tanskalaistähti Christian Eriksenin sydän pysähtyi kesken Suomi-ottelun. Miljoonat ihmiset järkyttyivät, kun Erikseniä elvytettiin kentällä. Piinaava tilanne päättyi lopulta onnellisesti.

”Olemme lirissä, jos menemme halliin pelkästään katsomaan pelejä ja syömään hampurilaisia. Kun on varautunut mahdollisimman hyvin, löytyy tapa toimia myös pahimpiin tilanteisiin”, Tuominen painottaa.

Mikä on pelottavin tapaus omana aikanasi?

”Olen ollut sen verran onnekas, ettei mitään todella katastrofaalista ole tapahtunut. Matkan varrella on tullut isoja ja vakaviakin loukkaantumisia, mutta ne ovat vaikuttaneet ’vain’ urheilu-uraan. Kerran jäin juuri pois poikien maajoukkueesta, kun yhden pelaajan sydän pysähtyi kisoissa kiekon tultua rintaan. Onneksi sydän saatiin käyntiin.”

Kansainväliset jääkiekkoympyrät ovat tamperelaislääkärille tuttuja jo 40 vuoden ajalta. Tuominen aloitti MM-taipaleensa kevään 1982 kotiturnauksessa – silloin doping-saattajan roolissa.

Tehtäväkuva muuttui lääkäriksi 1991, Tampereen pelien vastuulääkäriksi 1997 ja vuodesta 2003 lähtien koko turnauksen vastuulääkäriksi. Nyt menossa ovat jo seitsemännet MM-kotikisat.

”Tämä ei olisi onnistunut millään ilman omaa yritystoimintaa (Medisport). En pystyisi olemaan millään sairaalasta pois näin pitkiä jaksoja kuin esimerkiksi tänä vuonna. Ensin oli Pekingin olympiaturnaus ja nyt tämä.”

Tuomisen on pitänyt näin pitkään mukana rakkaus jääkiekkoon.

”Jos olisin ajatellut rahaa, olisi kannattanut lopettaa jo ajat sitten. Tämä on minun tapani tehdä hyväntekeväisyyttä ja mahdollistaa junioreille harrastusmahdollisuuksia.”

Tuomisen vaimo ja kaksi tytärtä ovat jääkiekon pauloissa isännän tapaan. Niinpä koko perhe on ollut usein paikalla arvoturnauksissa.

Alkuvuoden 2006 tapahtumat palautuvat elävästi mieleen. Silloin lääkäri ajoi itsensä melkein umpikujaan.

”Silloin tajusin vasta kuukautta ennen Torinon olympiakisoja, että tyttärellä on vanhempaintanssit turnauksen aikana. Tiesin, että tapahtuma on tyttärelle tosi iso. Mietin, mitä hemmettiä teen, kun ei ollut mitään saumaa tulla Tampereelle. Sitten keksin – järjestän hänelle olympiamatkan. Siinä vaiheessa ei ollut todellakaan helppoa löytää majoituspaikkaa”, Tuominen muistelee.

Vastuulääkärin tehtäväkenttä on erittäin laaja.

Tuominen vastaa lääkinnänvalvonnan ja joukkueiden tukipalveluiden ohella aivotärähdysten seurannasta, kokoaa videokoosteita loukkaantumisista ja kerää joukkueilta väitöskirjatyönsä tapaan vammaraportit pelien jälkeen. Nyt on aloitettu myös infektiotutkimus.

Merkittävänä osa-alueena on luonnollisesti doping-testaus.

Miten tämä toteutetaan?

”No comments. En voi kertoa prosessia. Kyseessä on secret service. Tämä ei ole julkista tietoa”, Tuominen vaikenee.

Kuinka paljon testataan?

”Riittävästi. Testaukset pyritään kohdentamaan oikein. Mietitään tarkoin, ketä testataan – ja tehdään tämä anonyymisti.”

Miten kohdennus tehdään?

”Perusperiaatteena on se, että tehdään koko ajan pelinaikasta tarkkailua. On erilaisia syitä, miten tähän voidaan päätyä. Seurantaa kehitetään koko ajan. Tässä suhteessa kymmenen vuoden aikana on tapahtunut paljon. Aiemmin testattavat arvottiin toisen erätauon aikana. Välillä toimittajat saattoivat nähdä, ketkä menivät testitilaan”, Tuominen selvittää.

Jos yksittäinen pelaaja jää kiinni dopingista, rangaistus koskee vain häntä. Jos käryjä tulee kaksi tai useampia, sanktioita tulee koko joukkueelle. Testitulokset tulevat vuorokauden sisään tai vähintään ennen joukkueen seuraavaa peliä.

Tuominen arvioi dopingin pieneksi ongelmaksi jääkiekossa.

”Tätä ei esiinny kovin paljon. Westerlundin Erkka (ex-Leijona-luotsi) sanoi taannoin osuvasti, että riski on pieni ilman pilleripelisilmää. Jos lääkkeellä voisi parantaa pelisilmää, sille löytyisi paljon kokeilijoita ja käyttö yleistyisi.

Tamperelaislääkäri on ollut kansainvälisen jääkiekkoliiton lääketieteelliseen komitean jäsen vuodesta 2003 lähtien.

”Kaikki lähti Kalervo Kummolan yhteydenotosta. Hän soitti yhtenä lauantai-iltana ja ilmoitti menevänsä suoraan asiaan, koska akku oli lopussa. Kummola halusi minut lääketieteelliseen komiteaan. Suostuin samantien, vaikka minulla ei ollut harmainta aavistusta tehtäväkuvasta. Sillä tiellä ollaan edelleen”, Tuominen kuvailee.