Britannia pelaa Tampereella ilman kovimpia maalitykkejänsä Liam Kirkiä ja Mike Hammondia.

Sitä voidaan pitää jo pienenä ihmeenä, että Suomen perjantainen vastustaja Britannia pelaa kolmatta peräkkäistä A-sarjan MM-turnausta.

Kun Britannia nousi valioiden joukkoon keväällä 2018, moni povasi joukkueelle ranskalaista visiittiä.

Mutta kuinka kävikään – Britannia jätti alkulohkossa Ranskan taakseen 2019 ja toisti saman tempun Valko-Venäjälle viime keväänä.

Nyt kohtalonotteluna pidetään maanantaista kamppailua Itävaltaa vastaan. Tosin ennakkokaavailuihin tuli merkittävä muutos jo tiistaina, kun Itävalta pehmitti rankkareilla mestariehdokkaiden joukkoon nostetun Tšekin.

Tykit puuttuvat

Britannian iskukyky tippui merkittävästi jo talven mittaan, kun edellisturnausten kovimmat maalitykit Liam Kirk ja Mike Hammond putosivat vahvuudesta vammojen takia.

Kirk nousi viime kevään MM-sensaatioksi paukutettuaan peräti seitsemän osumaa ja jaettuaan MM-kisojen maalikuninkuuden kanadalaisen Andrew Mangiapanen kanssa.

Upea turnaus avasi Kirkille väylän Tucsonin AHL-joukkueeseen, mutta marraskuussa tullut polvivamma päätti kauden ennen kuin se ehti kunnolla alkaakaan. Tilille kertyi vain kahdeksan ottelua.

Hammond joutui väistymään syrjään loukkaannuttuaan MM-kisojen aattona. Kun sentteri iski kahdessa edellisessä turnauksessa kuusi osumaa, eturiviin jäi luonnostaan ammottava aukko.

Hammond pelasi viime talven Hannoverissa ja takoi Saksan kolmosliigassa muhkean saldon 30+60=90.

Luotettava vahti

Kokenut maalivahti Ben Bowns, 31, on kuulunut Britannian avainpelaajiin jo pidemmän aikaa.

Viime kevään MM-esitykset poikivat Bownsille yhteydenottoja myös muista maista. Hän tarttui slovakialaisen Dukla Trenčínin tarjoukseen ja esiintyi siellä mallikkaasti. Edelliskaudella Bowns piipahti jo itävaltalaisessa Grazissa.

Tampereen MM-turnauksen kohokohtana on toistaiseksi Norja-peli, kun Bownsin torjunnat siivittivät Britannian vahvaan kiriin. Joukkue nousi päätöserässä kolmen maalin takaa tasoihin ja venytti ratkaisun rankkareihin. Lopulta Norja pääsi piinasta Lukosta tutun Michael Hagan maalilla.

Osaava valmentaja

Peter Russell on vastannut maajoukkueen valmennuksesta vuodesta 2014 lähtien ja kerännyt tunnustusta monesta suunnasta.

Vuosi sitten Russell joutui jättämään Latvian MM-turnauksen väliin perhesyiden takia. Nyt into on taas tapissa.

Russellin osaaminen on pantu merkille myös Britannian ulkopuolella. Hän on luotsannut saksalaisia seurajoukkueita kaudesta 2019–20 lähtien. Takana on kolme kautta sikäläisessä kakkosliigassa. Ensi talvena odottaa pääsarjapesti Augsburgissa.

Suupala Suomelle?

Helpoiksi povatut ottelut muuttuvat herkästi vaikeiksi, ellei asenne ole tapissa. Silti Leijonille uskaltaa povata iloista iltapäivää perjantaiksi.

Britannia johtaa keskinäisten otteluiden tilastoa vielä voitoin 2–1, mutta Suomen tappiot ovat niinkin kaukaa kuin vuosilta 1951 ja 1962. Ne ovat puhdasta historiaa.

Nykyajan ainoa kohtaaminen on kevään 2019 MM-turnauksesta. Silloin Leijonat nappasi Košicessa vaivattoman 5–0-voiton. Maalintekijöinä olivat Toni Rajala, Atte Ohtamaa, Joel Kiviranta, Kristian Kuusela ja Mikko Lehtonen.

Suomi–Britannia Nokia-areenassa perjantaina 20.5. kello 16.20.