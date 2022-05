Antero Lehto jatkaa Nokialla vielä ainakin uran 23:nnen liigakauden: ”Bensaa löytyy vielä tankista”

Lehto solmi BC Nokian kanssa yksivuotisen jatkosopimuksen.

Aamulehti

Antero Lehto jatkaa uraansa miesten Korisliigassa ainakin vielä yhden kauden ajan. Kaksi viimeisintä vuotta BC Nokiaa edustanut takamies solmi seuran kanssa ykisvuotisen jatkosopimuksen.

Lehto, 38, on Tampereen Pyrinnön kasvatti ja seuralegenda. Viime kaudella hän teki pelaamissaan 29 ottelussa keskimäärin 11 pistettä ja antoi 2,7 koriin johtanutta syöttöä ottelua kohden.

”Nokialla jatkaminen on hienoa. Itsellä oli halua jatkaa uraa, ja omasta mielestä bensaa löytyy vielä tankista", Lehto kommentoi BC Nokian tiedotteessa.

”Nämä kaksi vuotta Nokialla ovat olleet hienoja, vaikka molemmilla kausilla on ollut omat vaikeutensa. Toivottavasti saadaan ehjä kausi alle, ettei olisi kauden jälkeen ainakaan hirveästi huulilla ’mitä jos’ -juttuja.”

Tuleva kausi on liigatasolla uran 23:s Lehdolle, joka on vuonna 2000 käynnistyneellä urallaan pelannut Korisliigassa 738 runkosarjan ottelua. Suomen mestaruuden hän on voittanut kolmesti.

Maajoukkueessa Lehdolle kertyi 13 ottelua, mukaan lukien vuoden 2014 MM-kisat.

”Olemme todella onnellisia, että saimme Anteron jatkamaan. Hän on todellinen veteraanipelaaja, jolla on mielettömästi kokemusta ja loistava työmoraali. Hän on kaveri, jonka tarvitsemme joukkueeseen”, kommentoi BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson seuran tiedotteessa.

Lehdon lisäksi Nokialla on julkistetut sopimukset tulevasta kaudesta Niko Mattilan, Antti Ahosen ja Hugo Bomanin kanssa.