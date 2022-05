Rallin MM-sarjaa johtavalle Kalle Rovanperälle luvassa jättimäinen haaste – ”On vain pidettävä pää kylmänä”

Auramiehen paikka Portugalin soralla ei ole kadehdittava.

STT

Toyotan Kalle Rovanperän lähtökohdat torstai-iltana käynnistyvään Portugalin MM-ralliin ovat haastavat. Kolmen osakilpailun jälkeen MM-sarjaa ylivoimaisesti 29 pisteellä johtava suomalaiskuski joutuu autollaan ensimmäisenä sorapätkille.

Rallin keskuspaikan Porton alueelle on luvattu koko kisan ajaksi kuivaa ja kuumaa keliä, joten Rovanperä kärsii rajusti tienauraajan roolistaan perjantain erikoiskokeilla.

”En sanoisi, että olen kovinkaan luottavainen. Tällainen tilanne vaatii paljon kokemusta. On vain yritettävä ottaa ne pisteet, mitä otettavissa on”, Rovanperä myöntää.

”Tien auraaminen voi olla niin iso haitta, ettei voitosta tai palkintosijoista vain voi taistella. Silloin pitää kuitenkin malttaa ajaa fiksusti.”

Viilipyttymäinen suomalaistähti ei ole kokonaan luopunut toivosta, vaikka urakka onkin haastava.

”Perjantai on tosi tärkeä päivä. Meidän pitää vain yrittää ajaa mahdollisimman hyvin, jotta loppukisaa ajatellen jää jotain kamppailtavaa. On vain pidettävä pää kylmänä ja keskityttävä omaan tekemiseen. En aio ottaa mitään paineita, mutta toki virheitä pitää välttää.”

Vanhat mestarit tekevät paluun

Portugalissa voittajasuosikeiksi nousevat lähtöjärjestyksessä takaa starttaavat Toyotan Elfyn Evans sekä kauden toisen rallinsa ajava Sebastien Ogier. Hyundain leirissä vahvimmat kortit ovat Ott Tänakilla ja espanjalaiskonkari Dani Sordolla.

Kauden ensimmäisessä sorakisassa nähdään suurmestareiden toinen taistelu tällä kaudella, kun Ogierin Monte Carlossa lyönyt Sebastien Loeb palaa Fordin rattiin.

”Jos on kuivaa ja kuumaa, kuten on luvattu, irtosoraa on tiellä todella paljon. Se on iso haaste Kallelle, mutta olen varma, että hän hallitsee tilanteen. Toisaalta Elfynillä ja Ogierilla lähtöpaikka on erinomainen ja he varmasti voivat ajaa voitosta”, Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala miettii.

”Ogierilla on aika vahva etu kisaan lähtöpaikan myötä. Sen lisäksi Seb tykkää tosi paljon rallista ja on voittanut sen monta kertaa. Kaikista vahvimmat kortit ovat hänellä”, Latvala povaa.