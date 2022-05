Teivon vitospeli tiistaina palautti yli 100 000 euroa

Teivon iltaravien toiseksi suurimmat voittorahat jaettiin nelivuotiaiden suomenhevosten Kriterium-koe-lähdössä. Kolmen tonnin ykköspalkinnon kävi hakemassa hämeenkyröläisen Pasi Haran tallin N.P. Onni, joka karkasi lähdön muilta hevosilta paalulta. Koko matkan johdon ansiosta ruunan uran ensimmäinen voitto tuli ennätysajalla 30,6/2 100 metriä.

”Hevonen lähti hyvin liikkeelle. Meno oli vähän haastavaa, koska ruuna ei keskity ihan kunnolla. Siksi veto piti pitää päällä täysillä. Vauhti oli puolireipasta”, kommentoi juoksua N.P. Onnia ohjastanut Tuomo Ojanperä.

Uransa kaikissa kolmessa lähdössä N.P. Onni on parantanut ennätystään noin parilla sekunnilla.

”Vaikka hevosella on hyvät vauhtivarat, se on yhä raakile. Tämä on kuitenkin yksi lahjakkaimmista nelivuotiaista suomenhevosista, jota olen ajanut”, Ojanperä lisäsi.

Illan Toto5-pelin avauskohteessa kaasu oli pohjassa alussa, mutta kenttä kääntyi lopussa. Ensimmäinen puolikas mentiin seiskaa ja kierros yhtätoista. Ylivauhtisen menon hyödynsi parhaiten Jarmo Saarelan Capercaillie Cock. Kahdeksanvuotiaan ruunan kauden avausvoitto tuli ajalla 12,8a/1 600 metriä.

”Pääsimme lähdössä toiseen pariin ulos. Toista rataa ajaminen oli hieman hankalaa, mutta kun pääsimme loppusuoralle, hevonen kiri terävästi”, kertoi Jarmo Saarela voittajahaastattelussa.

Tamma Marinen muistolähtö päätti tiistai-illan vitospelin ja sen vei jättiyllättäjä Pälvi Tuttu, jonka rattailla oli taas Jarmo Saarela. Pälvi Tutun voitto tuli ajalla 26,7/2 140 metriä.

”Tuurit olivat kohdallaan. Loppusuoran alussa hevonen tuntui vielä hyvältä ja sillä oli painetta. Se nosti odotuksia. Tämä yllätti minut suuresti”, kehui Saarela ajokkiaan.

Hankalan Toto5-pelin muut voittajat olivat Eivari, Messiah ja Voice Of Reason. Koska oikeita rivejä löytyi vain yksi, se laukaisi sadan yhden tuhannen takuupotin.