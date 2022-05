Kommentti: Leijonilla on nyt MM-turnauksen paras puolustaja

Miro Heiskanen pesee muut kisoissa pelaavat NHL-tähdet, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Miro Heiskanen on huippuvahvistus Suomelle.

NHL:stä saapuu yleensä kevään MM-kisoihin kolmen kategorian miehiä. On vahvistuksia, ”vahvistuksia” ja supervahvistuksia.

Maanantai-illan ottelun perusteella USA:n ryhmä on täynnä keskimmäisen kategorian jätkiä.

Miro Heiskanen kuuluu jälkimmäiseen osastoon. Dallas Starsin 22-vuotias puolustaja on nuoresta iästään huolimatta jo nyt pelipaikkansa parhaimmistoa maailmassa.

Nyt siellä jotkut varmasti ajattelevat, että mitä se uninen jääkiekkotoimittaja siellä horisee sinivalkoiset lasit päässä.

Heiskanen teki runkosarjassa 70 ottelussa 5+31=36 pistettä. Saldolla irtosi puolustajien pistepörssissä sija 42. Tällä kaudella 20 puolustajaa tikkasi vähintään 50 pistettä.

Pistemäärä on hämmentävän pieni Heiskasen tasoiselle eliittipuolustajalle, sillä hänellä olisi kaikki ominaisuudet hakata enemmän pisteitä, mutta luonne ei anna periksi.

Heiskanen on liian tunnollinen pelaaja metsästämään pisteitä puolustuspelaamisen kustannuksella. Toki myös rajattu ylivoimarooli (John Klingberg on ykkösylivoimassa) syö pistesaldoa.

Teksti-tv:n sijaan kannattaa katsoa Heiskasen pelaamista. Se kertoo kaiken oleellisen hänen tasostaan. Heiskanen on Dallasin paras ja arvokkain pelaaja.

Tuoreimmat näytöt hän löi pöytään pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Calgary Flamesia vastaan. Dallasin elegantti peliaikakuningas hoiti ykköspuolustajan vaativan roolinsa kuin konkari.

Mitä kovempi paikka, sen paremmin Heiskanen yleensä pelaa. Seiskapelissä Dallasin nökö hyökkäyspeli oli välillä Heiskasen nousujen ja oivaltavien kiekollisten ratkaisujen varassa.

Tampereella ja Helsingissä pelattavissa MM-kisoissa on tukku laadukkaita NHL:ssä tällä kaudella pelanneita pelaajia, mutta eturivin tähtipelaajat puuttuvat.

Heiskanen täyttää tätä tyhjiötä. Heiskanen on MM-turnauksen paras puolustaja.

MM-kisoissa pelaa NHL:n laatupakkeja, kuten 51 pisteen Seth Jones, 27, 50 pisteen Moritz Seider, 21, ja 38 pisteen Thomas Chabot, 25.

Kaikki kunnia tälle kolmikolle, mutta puolustajan tärkeimmässä tehtävässä eli puolustamisessa Heiskanen on aivan eri luokkaa. Heiskanen puolustaa ballerinamaisen kevyen liikkeen ja aktiivisen mailan kautta työkseen NHL:n kärkihyökkääjiä nollille.

Vain poikkeukselliset parikymppiset puolustajat tekevät samaa NHL:ssä.

Heiskanen on tottunut urakoimaan. Tällä kaudella espoolainen pelasi runkosarjassa 15:nneksi eniten koko sarjassa ottelua kohti. Heiskasen jääaika oli 24.53 minuuttia illassa.

Pudotuspeleissä minuutit nousivat. Seitsemässä pudotuspelissä Heiskanen kellotti 25.35 minuuttia ottelua kohti, mikä on pudotuspelien kymmenenneksi kovin lukema.

Leijonissa jääaika pienenee väistämättä, koska Jalosen Leijonat pelaa neljällä puolustajaparilla.

Heiskasen liittyminen MM-joukkueeseen aiheuttaa Leijonille positiivisen ongelman. Leijonien ylivoima jauhoi murhaavasti tulosta USA:ta vastaan, mutta Heiskasen tulo muuttaa väkisin joukkueen ylivoimaviisikoita.

Mikko Lehtonen ja Sami Vatanen ovat eurotasolla tähtipuolustajia. Heiskanen on tähtitasoa NHL:ssä. Hänen paikkansa on ylivoimalla, mutta kummassa viisikossa? Laittaisin Heiskasen aluksi kakkosylivoimaan, missä tilaa hänelle tekisi Vatanen.

Tasakentällisin Heiskasen kannattaisi istuttaa Mikael Seppälän pariksi. Tällöin Atte Ohtamaa siirtyisi takaisin Ville Pokan pariksi.

Leijonat on panostanut tänä keväänä määrän sijaan laatuun NHL-vahvistuksissaan. Tällä hetkellä ryhmässä on neljä NHL-pelaajaa, joista kaksi on ylitse muiden.

Kun Heiskanen saapuu torstaina Tampereelle, Leijonien riveissä on turnauksen kaksi parasta pelaajaa.

Lauantaina Latviaa vastaan ensimmäistä kertaa irti päässyt Mikael Granlund on omissa papereissani tämän MM-turnauksen paras ja monipuolisin hyökkääjä. Granlund on saanut väkevän alun turnaukselle. Samaa voi odottaa Heiskaselta.

Jo pelkästään näiden kahden pelaajan takia kannattaa avata televisio, kun Leijonat pelaa Nokia-areenassa.