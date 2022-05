Teemu Pukki nousi jakamaan Norwichin maalintekokärkeä tällä vuosisadalla

Teemu Pukki on tehnyt Norwichille yhteensä 78 maalia, joista 22 on tullut Valioliigassa.

Teemu Pukki on Norwich Cityn tämän vuosisadan kaikkien aikojen maalintekijä yhdessä Grant Holtin kanssa.

Norwich Cityn suomalaiskärki Teemu Pukki laukoi kauden 11. liigamaalinsa sunnuntaina, kun jalkapallon Englannin Valioliigasta putoava Norwich pelasi 1–1-tasapelin Wolverhamptonissa.

Osuma nosti Pukin samaan maalimäärään kuin hänen ja Norwichin edellisellä pääsarjakaudella 2019–20, mutta myös jaetulle kärkisijalle Norwichin maalitilastossa tällä vuosisadalla.

Norwichin tilastoja seuraava NCFC Numbers -twittertili kertoo, että Norwichissa vuosina 2009–12 pelannut hyökkääjä Grant Holt teki tuona aikana seuralle 78 maalia. Pukilla on nyt yhtä monta osumaa. Holt ylsi lukuun 168 pelissä, Pukilla on takana 166 ottelua.

Kaksikon tilastot ovat melko identtiset muutenkin. Holtilla peliminuutteja tuli 12 897, kun Pukilla niitä on 13 612. Rangaistuspotkumaaleja kummankin tilastossa on kahdeksan.

Kotipeleissä Holt teki maaleistaan 43, kun Pukki on viimeistellyt kotikentällä 42. Liigamaaleja Holtilla oli 68, ja Pukilla niitä on 77. Valioliigaosumissa Holt johtaa 23–22, ja puskumaaleissa Pukkia viisi senttiä pidempi Holt on edellä 23–4.

Pisteitä nämä Norwichin maalisyöpöt ovat tuoneet seuralle yhtä paljon eli 55.