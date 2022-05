MM-kisaturistit tuntuvat ottaneen Tampereen tarjonnan ja palvelut omakseen, kun muutama kisapäivä on takana.

Tšekkiläinen faniporukka odottaa selvästi innostuneena Tampereen Keskustorilla sunnuntaista Ruotsi-kohtaamista. Iloisesta ryhmästä yksi huutaa äänekkäästi seitsemän nolla, seitsemän nolla – jos siis ymmärsin oikein tšekin kielen numeroita.

Ottelu päättyy kuitenkin Ruotsin 5–3-voittoon, joten tšekkiläisten fanien ennustus ja kovat odotukset eivät tällä kertaa toteutuneet. Se tuskin paljon heikensi ryhmän iloa ja kisameininkiä, niin positiiviselta asenne MM-kisoihin vaikutti ohimennen torin riemua katsottuani.

Kun seuraa kisaturistien menoa ja meininkiä Tampereen keskustan alueella, tulee hyvälle mielelle. Porukkaa on ollut paljon, ja he tunnustavat väriä. He myös käyttäytyvät asiallisesti, ainakin minun kohtaamani kisaturistit.

Hämeenkatua kävellessä voisi pitää pelipaitabingoa. Toki Suomi-paidat ovat enemmistössä, mutta omiin silmiini on näkynyt myös Ruotsin, Tšekin, Latvian, Britannian, Norjan ja Slovakian paitoja, vaikka Slovakia pelaa alkulohkonsa Helsingissä.

Olipa Mikael Granlundin mukaan tulo saanut jonkun pukemaan päälleen Minnesota Wildin pelipaidan.

Tampereella on näkynyt paljon eri maiden fanipaitoja. Tšekkiläiset Martin Matousek ja Daniel Misek tulivat Suomeen seuraamaan MM-kisoja. Kaksikko ei liity kolumnissa kuvattuihin tapahtumiin.

Sammel ja Krister Svensson saapuivat Helsingistä Tampereelle kannustamaan Ruotsia. Kaksikko ei liity kolumnissa kuvattuihin tapahtumiin.

Jos bingoon haluaa lisämaustetta, kannattaa etsiä eri maiden lippuja ja pahvisia Skoda-kypäriä.

Fanikansa vaikuttaa ottaneen Tampereen tarjonnan ja palvelut omakseen. Otteluita ennakoidaan ja seurataan erilaisilla terasseilla, jos itse pelilippua ei ole. Fanit ovat ottaneet myös julkisen liikenteen käyttöönsä.

Bussin ikkunasta näkee paljon, joskus myös oivan palasen suomalaista kaupunkiluontoa. Brittifanit ihastelivat pyynikkiläisen talon pihalla touhunnutta punaista oravaa. Oravasta tehtiin useampi ”katso, tuolla” -huomio, kunnes kaikki porukasta huomasivat eläimen ja pääsivät ihastelemaan.

Kun tahto on kova ja tavoite sama, moni asia lopulta onnistuu. Yöllinen pikaruokaravintolassa vierailu sai onnellisen tuloksen, kun käsimerkit otettiin pienen kielimuurin jälkeen mukaan ja ruotsalaiset kiekkokannattajat saivat syödäkseen. Sana, sormen osoitus ja nyökkäys – näin palvellaan!

Kun kisafaneja on tarkkaillut ensimmäiset MM-päivät, Tampere tuntuu onnistuneen. Palveluita käytetään runsaasti. Kisafanit tuovat väriä ja kansainvälistä tunnelmaa katukuvaan. Vaikka muuten kisat eivät kiinnostaisi, väkisinkin huomaa Tampereella tapahtuvan jotain todella normaalista poikkeavaa.

Palataan vielä pyynikkiläiseen oravaan. Hänet voisi palkita tamperelaisuuden edistämispalkinnolla. Ainakin niiden brittifanien mielikuvissa Tampere on samalla Nokia-areenan esittämänä moderni ja nykyaikainen sekä lähellä luontoa oleva idyllinen kaupunki.