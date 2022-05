MM-kisoissa on noin 1 300 työntekijää ja vapaaehtoista. Susanna Ohra-aho pitää huolen pelaajien hampaista.

Aamulehti

Puoliltaöin kotiin, aamukahdeksaksi töihin, neljältä Nokia-areenalle ja taas yöllä kotiin. Sama seuraavana päivänä, sitten taas uudestaan. Ralli jatkuu reilun kahden viikon ajan.

Susanna Ohra-aho ei valita, vaan on innoissaan.

”Tosi hienoa, että pääsen osallistumaan kotikisoihin MM-tasolla”, hän sanoo, kun maanantainen työpäivä on kolkuttamassa ovelle.

Kangasalla asuva Ohra-aho työskentelee jääkiekon MM-kisoissa vapaaehtoisena. Hän on Tampereella hammashoitajana.

Viime viikonloppuna areenapäivät venyivät 11-tuntisiksi, kun otteluja oli peräti kolme päivässä. Ohra-ahon, kuten muidenkin hänen hammashoitotiimissään, on oltava paikalla jokaisessa ottelussa. Lisäksi hälytys voi tulla minä hetkenä hyvänsä, keskellä yötäkin.

”Teen tätä rakkaudesta lajiin. Täällä saa paljon uusia ystäviä ja tuttuja. Kun ilmoittautuminen alkoi, olin heti raapimassa ovea, että pääseekö mukaan”, Ohra-aho sanoo ja naurahtaa.

Jääkiekko tuli Susanna Ohra-aholle tutuksi polvenkorkuisena, kun hän kävi Tapparan peleissä isänsä kanssa. Nykyään laji on lähellä ammatin kautta. Hän hoitaa tamperelaisjoukkueiden hampaita liigakauden aikana.

MM-kisoissa vastuulla on nimenomaan pelaajien hammashoito. Tampereella on kaksi hammaslääkäriä ja -hoitajaa.

”Jos ei jääkiekosta tykkäisi, päivät tuntuisivat varmasti pitkiltä. Tämä on vapaaehtoistyötä, ja tänne on lähdetty sillä mielellä, että on ihanaa, kun on kotikaupungissa kisat.”

Joukkueilla on omat lääkärinsä, mutta ei hammashoidon asiantuntemusta. Sitä varten paikalla päivystävät Ohra-aho ja kumppanit. Tilanteet tulevat ottelun aikana nopeasti ja myös hoidon on oltava ripeää. Pelaajilla on kova hinku takaisin kaukaloon.

Nokia-areenan uumenissa lähellä pelaajakäytävää on vastaanotto, jonka varustus on käytännössä samanlainen kuin tavallisella hammaslääkärillä.

”Voidaan ommella, paikata, tehdä juurihoitoa ja kuvausmahdollisuuskin on”, Ohra-aho luettelee.

Kisa-aikaisia vahinkoja hammaskalustoihin Ohra-aho ei voi vaitiolovelvollisuuden takia kommentoida.

”Aina sattuu jotain pientä, mutta onneksi harvemmin tulee mitään suurempaa.”

Aikaa jää myös turnauksesta nauttimiseen.

”Mutta katson vähän eri silmällä. Jos jäällä sattuu jotain, niin ensin katson, tuliko suun alueelle jotain, että pitääkö alkaa toimia. Välillä voi nauttia kiekosta niin kuin pitääkin.”

Susanna Ohra-aho on osa jättimäistä joukkoa. MM-kisoissa on yhteensä noin 1 300 työntekijää ja vapaaehtoista. Tampereella heistä on parhaimmillaan lähes 800.

Ohra-aho on ennenkin ollut Suomen järjestämissä kisoissa vapaaehtoisena. Hän iloitsee porukan hyvästä yhteishengestä.

”Nautin kaikesta, mitä täällä näkyy ja siitä, kun ihmiset ovat iloisella mielellä. Kansaa tulee muualtakin maailmasta, mikä luo ihan oman fiiliksensä.”

Eli MM-kotikisat ovat kohokohta omalla talkoouralla?

”Kyllä se näin on. Täällä näkee livenä pelaajia, joita yleensä katsoo vain telkkarista”, Ohra-aho kertoo ja naurahtaa.