Venla Harju oli ylivoimainen SM-sprintissä – ”Tämän pohjalta on kiva lähteä maailmancupiin”

Tampereen Pyrinnön Venla Harju oli ylivoimainen mestari sprinttisuunnistuksen SM-kisoissa Jyväskylässä.

Harju vei kultaa 25 sekunnin erolla Kalevan Rastin Marika Teiniin.

”Pari kertaa jouduin pysähtymään rastiväleillä, mutta ne pysähdykset kannatti tehdä, jotta tiesin, mitä kautta rastille pitää mennä”, Harju sanoi Suunnistusliiton tiedotteessa.

Harju on on satsannut sprinttimatkoille talven ja kevään ajan, mikä näkyi myös sunnuntain kilpailussa. Kauden päätavoite on asetettu nimenomaan Tanskan sprinttimatkojen MM-kisoihin.

”Voitto tuo itseluottamusta, ja tämän pohjalta on kiva lähteä maailmancupiin katsomaan oman vauhdin riittävyys kansainvälisillä radoilla.”

Miesten sarjassa voittoon ylsi Kalevan Rastia edustava Miika Kirmula, joka voitti kisan viiden sekunnin erolla ennen toiseksi tullutta Helsingin Suunnistajien Tuomas Heikkilää. Kolmanneksi sijoittui Ikaalisten Nouseva-Voiman Teemu Oksanen, joka hävisi Kirmulalle 14 sekuntia.

Pirkanmaalaiset veivät myös seuraavat sijat. Kooveen Joni Hirvikallio oli neljäs, Nouseva-Voiman Juho Ylinen viides ja Pyrinnön Severi Kymäläinen kuudes.

SM-sprintti oli viimeinen näyttökilpailu maailmancupiin. Sprinttimatkojen MM-kisat järjestetään kesäkuun loppupuolella.