Sakari Manninen teki Suomen tärkeän tasoituksen. Turnauksen kannalta tärkeää oli myös, että yhteistyö Mikael Granlundin kanssa sujui.

Suomen ykkössentteri Sakari Manninen sai MM-turnauksen toisessa pelissä rinnalleen Mikael Granlundin, ja jälki oli heti komeaa. Molemmat pelaajat keräsivät tehot 1+1, kun Suomi voitti Latvian maalein 2–1.

Tehot tulivat tällä kertaa ylivoimalla, mutta Mannisen, Granlundin ja Teemu Hartikaisen muodostaman ketjun peli kulki tasaviisikoinkin

”Hyvä maku jäi. Tosi taitava, hyvä pelimies, joka lukee peliä hyvin. Oli helppo pelata siinä. Tietää mihin mennä, ja hänellä on niin sanotusti silmät selässä. Tietää, että kun hän saa kiekon, tulee pieniä ovelia syöttöjä”, Manninen sanoi Granlundista.

Manniselle tutummaksi Granlundiksi on käynyt Mikael pikkuveli Markus Granlund, joka on Mannisen ketjukaveri Salavat Julajev Ufasta. Kaksikko pelasi samassa ketjussa myös Suomen olympiakultaa voittaneessa joukkueessa.

Manninen sanoo molempien olevan yhtä ovelia pelaajia.

”Huomaa, että ovat varmaan keskenään pelanneet pihapelejä.”

Manninen pääsi huudattamaan kaksikosta ensimmäisenä Nokia-areenan yleisöä. Granlundin laukaus tuli päädyn kautta maalin kulmalle. Manninen oli valppaana ja heitti kiekon jäätä pitkin nollakulmasta maalille. Kiekko meni sisään Latvian maalivahdin Elvis Merzlikinsin kautta.

Sakari Manninen toi Suomen tasoihin erikoisella maalilla Latviaa vastaan.

”Huomasin, että maalivahti liukuu kohta sinne. Pistin puolipahan kiekon, että voi kimmota. Vaikka ei olisi mennytkään sisään, siinä olisi ollut kaksi pelaajaa vielä lyömässä reboundia sisään.”

Mannisen ketju jäi avauspelissä ainoana ilman maalia, silloin ketjun laidalla pelasi Jere Innala. Nyt ketju nousi esiin, kun Latvia piti Suomea tiukoilla.

”Kivahan se on maali tehdä, mutta ei me siitä mitään murheita ole kannettu. Laajalla rintamalla tuli ensimmäisessä pelissä, ja nyt oli meidän vuoro tehdä. Joskus menee, joskus ei. Ei se ole sen kummempaa.”

Latvia piti Suomea tiukilla jo toista kertaa tänä vuonna. Myös Pekingissä maiden välinen kamppailu oli tiukka, silloin Suomi voitti 3–1 päätöserän turvin.

”Voi katsoa heidän rosteriaan ylipäätään. Siellä on KHL-miehiä ja NHL-veskari. He ovat kovia äijiä kamppailemaan, ja voimaa heillä on paljon. He pelaavat erittäin hyvää viisikkopeliä ja iskevät kovasti vastaan. Latvia on tosi vaarallinen joukkue.”

Suomen MM-turnaus jatkuu maanantaina Yhdysvaltoja vastaan.