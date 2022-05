Mikael Granlund hyppää MM-askiin lauantai-iltana Nokia-areenassa. Raimo Summanen ei pidä tilannetta hyvänä.

Leijonat saa tähtiluokan vahvistuksen kokoonpanoonsa, kun Nashville Predatorsin ykkössentteri Mikael Granlund pelaa MM-kisojen avausottelunsa lauantai-iltana Latviaa vastaan.

Granlund, 30, hyökkää Leijonien ykkösketjun vasemmalla laidalla. Rintapieleen on ommeltu varakapteenin A-kirjain.

Perjantaina Suomeen Nashvillestä saapunut Granlund harjoitteli lauantaina aamupäivällä jäällä muutamien Leijonien pelaajien kanssa.

Kokenut pelimies tunsi olonsa hyväksi, vaikka takana on pitkä matkapäivä Atlantin toiselta puolen.

Sanoman kiekkoasiantuntijana MM-kisoissa toimiva Raimo Summanen ei pidä asetelmaa hyvänä.

”Se on täysin edesvastuutonta. Bussikuskikaan ei saisi tuossa tilanteessa lähteä rattiin. Toki bussikuskilla on vastuu muiden matkustajien hengestä ja turvallisuudesta, mutta kun vireystila on huono, se on aina omanlaisensa riskitekijä”, hän linjaa.

”Tämän pitäisi olla huolenaihe niin pelaajan vakuuttaville tahoille kuin NHL-seuralle. Granlund on MM-kisojen parhaita pelaajia. Hän on kallis ja arvokas NHL-seuralleen. On ihmeellistä, että NHL-seura antaa pelaajan pelata näin lyhyellä varoitusajalla.”

Aikaerorasituksesta toipuvan pelaajan päästäminen tositoimiin on Summasen mielestä vaarallista.

”Aikaero vaikuttaa 4–5 päivää, ja palautuminen tapahtuu suunnilleen tunti per vuorokausi. Pelissä on aina omat riskinsä. Aikaeron myötä tuleva heikko vireystila kasvattaa riskit liian koviksi.”

”Urheilija vaarantaa itsensä, on kyse mistä tahansa kamppailulajista, jos hän menee kehiin välitilassa. Välitila vastaa kovaa krapulaa tai tilannetta, missä ei ole nukkunut kunnolla pariin yöhön. Granlund altistaa itsensä kaukalossa loukkaantumiselle tai päätällille”, Summanen sanoo.

Summanen ei syytä Leijonien valmennusta tai Granlundia, vaan heittää pallon ylemmille tahoille.

”Tämä ei ole valmentajan asia, eikä pelaajakaan välttämättä sitä tiedosta, mutta tämä on rakenteellinen, iso ongelma. Missään toisessa kamppailulajissa ei toimita näin. IIHF:lla tai jollain instanssilla pitäisi olla protokolla, miten näissä tilanteissa pitäisi toimia.”

Pitkän linjan kiekkovalmentaja Summanen haluaa puheenvuorollaan ravistella vakiintuneita tapoja ja lisätä tietoisuutta päävammojen riskeistä, jotka kasvavat kun tarkkaavaisuus vähenee.

”Harvoin tapahtuu pahoja tällejä, mutta tämä riski on pakko ottaa huomioon. Emme voi rakenteellisesti pistää pelaajaa epäedulliseen asemaan. Tiedostamme lätkässä nykyisin päävammojen vakavuuden, mutta regulaatio on jäänyt jälkeen.”

Summanen toivoo lisää vastuunkantoa liitoilta päävammojen ehkäisyssä.

”Aikuisella ihmisellä on tietenkin oma vastuu, mutta mitä tulee päävammoihin ja niiden estämiseen, se vastuu ei saa olla yksittäisellä pelaajalla, valmentajalla tai seuralla, vaan kolmannen osapuolen pitää reguloida se”, hän näkee.

”Joku voi sanoa, että tämä on saivartelua, mutta ei tämä ole. Jos me haluamme pitää tämän kamppailupelin kovana, reiluna ja turvallisena pelaajille, niin ei pitäisi olla mahdollista, että pelaaja hyppää näin nopeasti jäälle.”