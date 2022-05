Leijonat saavat välipäivinä viettää aikaansa hyvin vapaasti. Joukkueelle on annettu vastuu siitä, että välipäivän jälkeen ollaan valmiina seuraavaan otteluun.

Aamulehti

Leijonien pelaaja kurvaa Jopolla joukkueen hotellille Scandic Rosendahlin pihalle Tampereen Pyynikillä. Pian perästä tulee toinen pelaaja sähköpotkulaudalla kurvaillen. On Leijonien MM-kotikisojen ensimmäinen välipäivä ja joukkue saa ottaa hieman rennommin.

Kuinka vapaasti Leijonien pelaajat saavat kulkea kaupungilla?

Ylimääräisistä kotikisojen ärsykkeistä, kuten perheistä ja ystävistä, on puhuttu paljon. Kuinka paljon se vaikuttaa, kun ollaankin koti-Suomessa pelaamassa eikä ulkomailla MM-turnauksessa? Kun vielä koronakuplaakaan ei ole, Suomen pelaajilla on aivan erilaiset mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon kuin normaalisti MM-kisojen aikana.

Leijonien nelosketjun keskushyökkääjä Hannes Björninen kertoo, että pelaajat voivat olla välipäivinä hyvin vapaasti. Suomen ensimmäinen välipäivä on sunnuntai ennen maanantain USA-ottelua.

”Joo voidaan ehdottomasti [olla hyvin vapaasti], Björninen toteaa Leijonien sunnuntaisessa mediatilaisuudessa.

Joukkueella ei ole tarkkoja aikoja tai paikkoja välipäivänä, miten vapaa-aikaa voi viettää. Kukin tekee, mitä näkee itselleen sopivaksi.

”Se on meille myös etu, kun on kotikisat. Voidaan saada energiaa siitä, kun nähdään tuttuja. Ollaan sovittu, että käytetään maalaisjärkeä”, olympiakullan ratkaisseen maalin tehnyt Björninen avaa ja näkee tilanteen etuna ja mahdollisuutena.

Puolustaja Niklas Friman lisää, että vastuuta on annettu joukkueelle siinä, miten välipäivät vietetään.

”Luotetaan siihen, että kaikki tietävät, mitä oma kroppa vaatii välipäivinä. Vastuuta on pelaajilla, että ollaan taas parhaassa iskussa seuraavana päivänä.”

Friman oli itse käynyt sunnuntaina Nokia-areenassa tekemässä pienen hikitreenin. Björninen puolestaan tutustui hotellin lähellä Pyynikin maastoihin kävellen.

”Oikein hienolta on näyttänyt, on makee paikka ja luonto lähellä”, Björninen kehuu Leijonien majoitusaluetta.

Hyökkääjä Jere Innala mielestä on erittäin tärkeää tiukassa pelitahdissa, että on päiviä, jolloin jääkiekko ei ole koko aikaa mielessä.

”Saa henkistä bensaa. Saa tehdä mitä haluaa ja olla vapaammin, se kyllä auttaa.”

Jere Innala odottaa uutta huonekaveria. Hänen piti majoittua Henri Jokiharjun kanssa, mutta hän joutui jättämään kisat välistä.

Saunaa ja kirjaa

Pyynikin alueella on monipuoliset mahdollisuudet vapaapäivän viettoon. Hannes Björninen on pistänyt jo mieleen padel- ja tenniskentät. Kisojen alku on ollut niin vauhdikasta menoa, että sunnuntai on mennyt pelaajilla joukkuepalaverin lisäksi pitkälti lepäämiseen ja akkujen lataamiseen. Yhteiset aktiviteetit saavat odottaa tulevia kisapäiviä.

”Sauna on illalle varattu, pääsee uimaan. Välipäivät menevät kyllä aika rauhakseen”, Björninen toteaa.

Hotellikuolemaa vältetään perinteisin tavoin: yhteiset kahvi- ja juttelutuokiot, kirjat ja tv-sarjat ovat Tampereellakin kova sana.

”Itselläni on luvussa Tim Berglingin eli Aviciin elämäkerta”, Björninen kertoo.

Sunnuntai oli Leijonilla välipäivä peleistä. Yksi aktiviteetti oli osalla joukkueella mediainfo.

Niklas Friman on samassa huoneessa maalivahti Frans Tuohimaan kanssa. Hiljaisia hetkiä ei ole vielä tullut.

”Ihan laidasta laitaan puhutaan, joskus kiekostakin. Koetetaan puskea toisiamme eteenpäin.”

Innalalla on erikoinen tilanne. Hänen piti olla Henri Jokiharjun huonekaveri, mutta koronatartunnan saanut puolustaja joutui jättämään kisat välistä. Niinpä Innala on yksin tällä hetkellä.

”Yksin kun on, saa olla itsekseen. Huonekaverin kanssa aika menee leppoisasti”, hän kertoo molempien muotojen hyvistä puolista.

Leijoniin odotetaan vielä mahdollisia uusia NHL-vahvistuksia. Onko Innalalle tulossa sieltä huonekaveri?

”En tiedä vielä, saa nähdä.”

Niklas Friman haluaa tutustua Pyynikkiin, kun aikaa seuraavana välipäivänä on paremmin.

”On helppoa käydä käppäilemässä, kun alue on lähellä. Täytyy kysyä paikallisilta, onko suosikkeja tutustumiskohteita.”

Niklas Friman haluaa tutustua paremmin Pyynikin alueeseen, kun vapaa-aikaa MM-kisojen aikana liikenee.

Oikaisu 15.5.2022 kello 19.33. Haastattelussa kommentteja on antanut Jere Innala, ei Jere Sallinen.