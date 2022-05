Joel Armiasta on kasvanut ammattimies ja tuore perheenisä, mutta julkisesti hän puhuu vain työstään. Siitäkin mahdollisimman vähän. Hän tietää, että kun ei sano paljon, kysymyksiäkin tulee vähän. Silloin saa olla rauhassa. Armian tutut kertovat, millainen persoona ja pelaaja hän todella on.

Joukko Montreal Canadiensin pelaajia jäi viime syksynä harjoitusten jälkeen kaukaloon pitämään omaa pientä kisailuaan.

NHL-kaukaloissa on pleksissä muutamia pieniä reikiä valokuvaajien kameroita varten. Montrealin pelaajat ottivat kisan siitä, kuka pystyy laukomaan kiekon kamerareiän läpi. He laukoivat viisi minuuttia. Kukaan ei ollut edes lähellä onnistumista. He laukoivat kymmenen minuuttia. Ei edelleenkään tulosta.

Muiden touhuja taustalta tarkkaillut suomalaishyökkääjä luisteli paikalle. Hän otti kiekon, laukoi sen ensimmäisellä yrityksellä reiästä sisään ja luisteli pois.

Sellainen on Joel Armia.

Montrealissa Joel Armia on saanut arvostusta erikoisosaamisestaan. Aivan joukkueen eturiviin hän ei ole noussut.

Armia on kiekkotähti, joka on omanlaisensa mysteeri. Porilainen nousi Ässien liigajoukkueeseen 17-vuotiaana. Hän häikäisi taidoillaan. Hän sai ässäfanit rakastumaan itseensä.

Kaiken hehkutuksen keskellä nuori poika teki temppujaan, virnuili sympaattisesti ja puhui mahdollisimman vähän.

NHL:ään Armia lähti ykköskierroksen varauksena ja Suomen mestarina. Mysteeriin sopivasti porilainen ei ottanutkaan paikkaansa maailman parhaassa kiekkoliigassa uskomattomilla taidoillaan, vaan työmiehenä ja voimahyökkääjänä. Joka syksy voi silti kysyä, onko nyt se kausi, kun Armia todella lyö muutamien highlight-väläyksien lisäksi itsensä muutenkin NHL-tähdeksi nimenomaan taidoillaan ja tehoillaan.

Vaatimattomalle miehelle nykyinen rooli arvostettuna työmiehenä sopii toki hyvin.

Nuorukaisesta on kasvanut ammattimies ja tuore perheenisä, mutta julkisesti hän puhuu vain työstään. Siitäkin mahdollisimman vähän. Hän tietää, että kun ei sano paljon, kysymyksiäkin tulee vähän. Saa olla rauhassa.

Juho Lammikko (vas.) ja Joel Armia edustavat Leijonien MM-joukkueen porilaisosastoa.

Nyt Armia on ensimmäistä kertaa Leijonissa. Hänellä on taidot rikkoa rauhansa ja saada porilaisten lisäksi koko kiekkokansa rakastumaan itseensä. Tai sitten hän kerää arvostusta väkivahvana laitajyränä ja alivoimien erikoismiehenä.

Millainen pelaaja ja persoona Armia todella on? Annetaan miehen tuttujen kertoa.

Liian kiltti NHL:ään

Peli- ja kalakaverit Joel Armia ja Juha Järvenpää ovat saaneet muun muassa 7,5-kiloisen hauen. Kuva vuodelta 2011.

”Vaikka elämässä monia muita asioita unohtaisin, ensimmäistä tapaamistamme en unohda koskaan. Olimme A-Ässien kanssa pelireissulla Helsingissä. Joppe tuotiin sinne erikseen mukaan häkkipäänä, eli B-junnuna. Hän tuli pukukoppiin ja tallusteli siellä muumilimpparipullo kädessään. Katsoin, että mitä ihmettä tuo saakelin vaalea kiehkuratukka ja pellavapää oikein tekee.

Valmentajamme Petteri Niittynen tuli koppiin. Hän otti kauheat kilarit muumilimpparin litkijästä ja sanoi kokeneemmille pelaajille, että katsokaakin, että tuosta seuraa Armialle sakkoa. Pelissä Joppe teki ainakin kaksi maalia, ellei jopa hattutemppua. Sakko unohdettiin.

Joel Armia pellavapäänä vuonna 2010.

Tuo kuvastaa aika hyvin Joppea muutenkin. Ei hän mikään limpparin kittaaja ole koskaan ollut, mutta aina hän on tehnyt asiat rennosti ja hyvillä mielin. Liikoja hän ei ole pukukopissa stressannut, mutta sitten kun pelikamat menevät päälle, silloin ollaan tosissaan.

Luonteeltaan hän on jopa liian kiltti rajuun NHL-maailmaan. Mielestäni hänen kovin saavutuksensa on se, miten hän otti väkisin paikan NHL:ssä. Se meni pitkän kaavan mukaan, ja hän joutui ottamaan ykköskierroksen varauksena hirveän määrän kuraa niskaansa AHL:ssä. Siinä olisi moni kaveri tullut maitojunalla takaisin kotiin, mutta Joppe jatkoi taisteluaan.

Erityisesti aika Buffalon farmissa oli hänelle raskasta. AHL:ssä jokaisen pelaajan tavoite on päästä sieltä pois, eli NHL:ään. Tavoite on tavallaan syödä muut pelaajat ympärillä. Se oli hänelle vaikeaa, kun yhtään aitoa kaveria ei joukkueessa ollut. Suomessa hän oli tottunut ajattelemaan nimenomaan joukkueen etua. Sen kuran hän kesti, muokkasi itseään pelaajana ja otti väkisin paikan NHL:ssä. Se on järkyttävän kova saavutus.”

”Luonteeltaan Joppe on ihan huipputyyppi ja todella pidetty kaveri, josta on erittäin helppo tykätä. Hän on kaikkia kohtaan äärimmäisen kohtelias ja kiltti. Kotikasvatus on ollut ihan täysi kymppi.

Mitään numeroa hän ei itsestään tee missään tilanteessa. Luonne ei ole muuttunut yhtään, vaikka rahaa ja mainetta on NHL:ssä tullut. Isommassa porukassa hän on helposti taka-alalla, eikä ole porukan suurin seremoniamestari, mutta tuttujen kavereiden kanssa hän on todella hauska seuramies.

Hän nauttii ihan yksinkertaisista perusasioista, kuten mökillä käymisestä ja kalastamisesta. Jos muut esittelevät rahojaan, merkkivaatteitaan tai autojaan, on Joppe hiljaa eikä sano mitään. Hän ei koskaan pröystäile.

Olen hänen kanssaan kimpassa onkinut myös ennätyshaukeni. 7,5 kiloa painanut hauki tarttui minun koukkuuni, mutta sen saaminen veneeseen vaati melkoisen vapaapainiottelun, jonka Joppe lopulta komeasti voitti. Siinä vaiheessa, kun hauki retkotti veneessä, huusimme molemmat niin kovaa, että koko Noormarkku raikasi.

MM-kisoissa uskoisin hänen olevan joukkueen ehdottomia avainpelaajia, oli se rooli sitten mikä tahansa. Pelinopeus ja fyysisyys hänellä ovat kiistatta NHL-pelaajan tasolla ja ne varmasti auttavat häntä eri tilanteissa.”

Juha Järvenpää

Kertoja on Joel Armian entinen pelikaveri ja nykyinen kalakaveri.

Poika, joka opetti valmentajaa

Kun valmentaja Karri Kivi ajoi nuorten maajoukkuepeleistä pettyneen Joel Armian kotiin, kiekkoilija painui kellariin laukomaan kiekkoa levyltä maaliin. Keskellä yötä.

”Se oli käsittämätöntä, miten hän paukutti heti ensimmäisellä kaudellaan Liigassa 18 maalia. Sen hän teki 17-vuotiaana. Ne maalit olivat vielä lähes poikkeuksetta todella hienoja.

Armia oli sellainen taiteilijapersoona, jolle asioita ei voinut perustella pelkästään järkisyillä. Niitä piti myydä hänelle nimenomaan pelin kautta ja innostaa häntä muilla tavoilla. Se opetti ja kehitti minuakin valmentajana lähestymään pelaajia eri tavoilla. Harvasta pelaajasta voi sanoa, että hän olisi virtuoosi, mutta Armiasta niin saattoi sanoa.

Muistan hyvin, kun vuonna 2010 hän oli vähän nuorempana kaverina mukana alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa, jossa itse olin apuvalmentajana. Ajoin hänet pelien jälkeen autolla takaisin Poriin. Hän oli vähän masentunut, kun tulosta ei tullut toivotusti. Saavuimme perille puolenyön aikaan. Hänen äitinsä kertoi, että Joppe oli painunut saman tien kellariin laukomaan kiekkoa levyltä maaliin. Keskellä yötä.

Tulokaskaudellaan Ässien liigajoukkueessa Joel Armia teki 18 maalia. Lähes kaikki olivat taidonnäytteitä.

”Muistan ehdottaneeni Ässissä Armialle, että hän alkaisi pelata myös alivoimalla, koska pelisilmä siihen helposti riitti. Sanoin, että se voisi hyödyttää hänen pelaamistaan ylivoimallakin ja auttaa häntä pelaajana. Silloin hän nikotteli vähän vastaan. NHL:ssä hän on tehnyt siirtymän upeasti.

Nämä huippupelaajat vain pystyvät sellaiseen. Esimerkiksi Kristian Kuusela oli neljän kauden aikana Ässissä ihan puhdas maalintekijä, mutta hänestä on kasvanut yksi Liigan kokonaisvaltaisimmista pelaajista. Armia teki saman muutoksen pelaamisessaan.

Paljon hänestä kertoo sekin, kun olin ennen korona-ajan alkua pari viikkoa Montrealissa katsomassa pelejä. Armia kyyditsi minut matsien jälkeen hallilta takaisin hotellille.

Moni saattaa unohtaa, että hän on tehnyt yhden Ässien seurahistorian merkittävimmistä maaleista. Hän teki jatkoaikamaalin KalPaa vastaan tammikuun lopussa vuonna 2013. Siitä alkoi nousu, joka johti lopulta mestaruuteen. Ilman Armian maalia niin ei olisi todennäköisesti tapahtunut. Se oli kyseisen kauden ehkä toiseksi tärkein maali. Jyri Marttisen kuudennen finaalipelin voittomaali saattoi olla vielä tärkeämpi.

Ennen kaikkea Joppe on ihan mahtava ihminen. Kaikki on lähtenyt hänen kasvatuksestaan ja perheestään. Sieltä hän on saanut aina tarvittavan tuen, mutta perhe ei ole vouhottanut liikoja missään vaiheessa. Hänen perusluonteensa on edelleen sama kuin kymmenen vuotta sitten.”

Karri Kivi

Joel Armian entinen valmentaja

Vapaus käyttää lahjojaan

Joel Armia sai tulla liigaympyröihin kokeneen Aki Uusikartanon laidalla. Kuvassa taituria yrittää pysäyttää Bluesin Jere Karalahti.

”Ensimmäisellä kaudellaan Liigassa Armia oli erittäin rauhallinen, hiljainen ja oppivainen. Hän kuunteli kaikki ohjeet todella tarkasti. Hänestä näki heti, että tekniset ominaisuudet ovat ihan huippuluokkaa ja vain taivas on rajana.

Silloin hän oli nimenomaan hyökkäyspäässä loistava pelaaja. Annoin hänelle myös ketjussamme vapauden hyökätä. Sanoin, että käytä niitä lahjojasi hyväksi ja yritä poikkeuksellisiakin asioita. Hän oli superlupaus, eikä sellainen rooli ole Porissa tai muuallakaan helppo. Siinä on aina todisteltavaa moneen suuntaan. Pukukopissa hän vetäytyi mielellään vähän sivummalle, mutta oli silti eturivissä oppimassa.

Sanoisin, että sellainen äärimmäinen nöyryys oli isoin luonteenpiirre Armiassa. Hän ei tehnyt itsestään koskaan mitään numeroa tai tuonut omia suorituksiaan esille huippuhienon maalinkaan jälkeen.

Ässissä hän kasvoi pelaajana kolmen kauden aikana valtavasti. Jo silloin puolustuspelaaminen kehittyi isosti, vaikka pelaajana hän oli viimeiselläkin kaudellaan hyökkäysorientoitunut.”

Aki Uusikartano toivoo näkevänsä MM-kisoissa myös sen mailataiturin, joka ratkaiseen pelejä ja tekee mahtavia kikkoja.

”Se on yllättänyt minutkin, että hän on pystynyt ottamaan NHL:ssä paikan nimenomaan kahden suunnan pelaajana. Hän oli toki jo nuorena poikana erittäin hyvä harjoittelija. Armia teki harjoitellessaan aina enemmän kuin pakollisen. Hän teki jokaisen tarvittavan asian pärjätäkseen.

NHL:ssäkin hän on tehnyt juuri niin. Kun oli pakko mukautua, hän oli valmis niin tekemään.

MM-kisoissa odotan mielenkiinnolla, millainen kokeneempi Armia kaukalossa nyt on. Olisi hienoa nähdä myös sitä nuorta mailataituria, joka pystyi yksinään ratkaisemaan pelejä ja tekemään mahtavia kikkoja. Kyllä hän tulee olemaan yksi joukkueen tärkeimmistä pelaajista.”

Aki Uusikartano

Joel Armian sentteri liigauran alussa

Kitaraa runttaamassa

Pesäpallomies Sami Österlund on kasvanut isänsä avulla myös kitaramieheksi. Kerran hänen ystävänsä Joel Armiakin innostui kitaransoittamisesta.

”Vietin joulun 2014 Joel Armian luona Rochesterissa. 23- ja 19-vuotiaiden nuorten miesten joulupöydässä ei ollut paljon glamouria.

Joppe pelasi silloin Buffalon farmiseurassa. Lentoni oli Torontoon, ja kysyin häneltä, miten pääsen Rochesteriin. Kyllä sieltä busseja tulee, Joppe vastasi omaan huolettomaan tyyliinsä.

Kun laskeuduin Torontoon, Joppe soitti, että hän on Detroitissa valmistautumassa ensimmäiseen NHL-peliinsä. Pian minulle selvisi, ettei Torontosta mitään busseja Rochesteriin lähde. Niagaran putouksille olisi päässyt. Lopulta pääsin kuitenkin Buffaloon, josta Joppe haki minut Mihail Grigorenkon kanssa, kunhan hän oli päässyt Detroitista kotiin. Grigorenko ajoi 150 mailia tunnissa (noin 240 km/h) ja kysyi, mitä tästä Suomessa saisi, jos poliisit pysäyttäisivät. Me olimme kauhuissamme.

Bussivastaus kertoo Jopen huolettomuudesta. Hänessä on myös sellaista pientä velikultaa, joka tykkää leikitellä ja pelleillä, ja joka innostuu vesiskoottereista ja Playstationin pelaamisesta. Hän on aina mieluummin kotona pleikkaa pelaamassa kuin kaupungilla kahvilla.

NHL-vuosiensa aikana Joppe on muuttunut tosi tarkaksi esimerkiksi ravintoasioissa. Ei niissä koskaan ongelmaa ole ollut, mutta jos hänen kanssaan nykyään menee lounaalle, valitaan aina se terveellisin vaihtoehto.

Ennen kaikkea Joppe on ollut nuoresta asti vastuuntuntoinen. Hän ei hölmöile. Hän pohtii aina, mitä kannattaa tehdä ja tekee sen, mikä on järkevää. Se varmaan vielä korostui, kun silloin 17-vuotiaana hänen ympärillään alkoi valtava hype. Muuten se hype ei hänessä näkynyt.

Jopella on paljon tuttuja ja kavereita, mutta hänen lähin ystäväpiirinsä on aina ollut tosi tiivis. Samoin kuin Armian lapsuuden perhe on aina ollut tosi tiivis neljän hengen ryhmä. Ystävilleen Joppe on avoin, ei mikään mysteerimies, vaikka varmaan hän tietyt asiat pitää sisällään.

Joppe ei taatusti ole rakentanut imagoaan tietoisesti, mutta samalla se on silti juuri hänen näköisensä. Siksi hänelle varmasti sopii kiekkoilijanakin työmiehen rooli.

Ei se ole edes ihme, että hän pystyi vaikean NHL-alun jälkeen ottamaan paikkansa nykyisessä roolissaan. Vaikka hänessä on huolettomuutta, hänen sisällään on äärimmäistä päämäärätietoisuutta. Muistan kun hän innostui kitaransoitosta. Hän hankki oman kitaran ja runttasi sitä sitten koko ajan. En ole silti aivan varma, oppiko hän todella soittamaan.”

Sami Österlund

Joel Armian pitkäaikainen ystävä, Joensuun Mailan urheilutoimenjohtaja