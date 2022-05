Nashvillen NHL-hyökkääjä saapui Tampereelle ja odottaa pelaavansa lauantaina.

Aamulehti, STT

Mikael Granlundin kausi NHL:ssä loppui tällä viikolla. Nashvillen ja Leijonien hyökkääjä liittyi perjantaina Suomen kisajoukkueen vahvuuteen.

”Kisat tulevat aina nopeasti. Onneksi kaikki onnistui ja pystyin lähtemään. Nämä ovat kuitenkin spesiaaleja tapahtumia ja olen enemmän kuin innoissani, että pääsin tänne ja pääsen pelaamaan”, Granlund kertoi Aamulehdelle.

Grandlund kertoi Suomi-Norja ottelun erätauolla olevansa innoissaan Tampereen Nokia-areenan tunnelmasta.

”Oli mahtavaa. Yleisö oli aika hienosti mukana. On hieno juttu suomalaiselle jääkiekolle ja tietysti faneille, että pääsee seuraamaan kotikisoja tässä upeassa hallissa.”

”Toivottavasti huomenna pääsee jeesaamaan joukkuetta. Hienoa olla täällä”, hän jatkaa.

Muuttunut mies

Vuosikymmen taalajäillä on miehistänyt entistä teinitähteä. Hän on varttunut 30-vuotiaaksi perheenisäksi ja tahkonnut 671 NHL:n runkosarjaottelua, enemmän kuin kukaan toinen 1990-luvulla syntynyt suomalaiskiekkoilija.

Pisteissä edellä on vain Floridan kapteeni Aleksander Barkov (220+333=553), joka on kolme vuotta Granlundia nuorempi. Granlundinkin saldo on kunnioitettava 135+308=443.

Granlund on summannut aikuisten arvokilpailuissa 50 ottelussa pisteet 13+32=45.

”Ei ole paineita. Tai jos on, niin vain hyvällä tavalla. Tänne tullaan omasta tahdosta, ja maajoukkue on pärjännyt hienosti viime vuodet. Toivottavasti saan homman käyntiin myös henkilökohtaisesti, sanoi Granlund, joka pelannee jo lauantaina Latviaa vastaan.”

Missä asioissa olet mennyt pelaajana eniten eteenpäin vajaan kymmenen vuoden aikana?

”Olen mennyt eteenpäin kaikessa. Kokemusta on tullut, ja olen päässyt pelaamaan maailman huippuja vastaan monta vuotta. Kaikin puolin olen valmiimpi pelaaja, mutta yhtä innolla pelataan. Se ei ole hävinnyt mihinkään.”