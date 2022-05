Akaa Futsal löysi uuden valmentajan Espanjan pääsarjasta: ”Haluamme palauttaa seuran kansainvälisille kentille”

Espanjalainen Alejandro De San Bernabé Clemente on Akaa Futsalin miesten liigajoukkueen uusi päävalmentaja.

Aamulehti

Miesten futsal-liigassa päättyneellä kaudella neljänneksi jääneen Akaa Futsalin uusi päävalmentaja on espanjalainen Alejandro De San Bernabé Clemente. Uuden valmentajan sopimus on mallia 2+1 vuotta, ja hän siirtyy Akaaseen Espanjan pääsarjasta Real Betiksen organisaatiosta.

Päättyneen kauden päävalmentajan Sergio Gargellin sopimus olisi jatkunut myös ensi kaudelle, mutta italialaisvalmentaja siirtyy Suomen futsal-maajoukkueen päävalmentajaksi.

”Kun asia ratkesi lopullisesti, lähdimme nopeasti etsimään uusia ehdokkaita ensi kauden valmentajaksi. Alejandro valikoitui ykköskandidaatiksi melko varhaisessa vaiheessa, ja on todella mahtavaa, että saimme hänet innostumaan tästä meidän projektistamme, Akaa Futsalin puheenjohtaja Tero Kivistö kertoo seuran tiedotteessa.

Kesällä 33 vuotta täyttävä De San Bernabé edustaa modernia espanjalaista futsal-koulukuntaa. Hän toimi päättyneellä kaudella Espanjan pääsarjassa pelanneen Real Betiksen apuvalmentajana kokeneen Juaniton rinnalla. Valmennuskokemusta mieheltä löytyy myös muun muassa toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Betiksen kakkosjoukkueen päävalmentajan pestistä.

De San Bernabé on myös perustanut itse oman junioriakatemian ja kirjoittanut kirjan futsalista.

”Akaa Futsal saa minusta vaativan ja ahkeran valmentajan. Tykkään olla lähellä pelaajia ja kommunikoida paljon. Haluan rakentaa tiiviin joukkueen, jossa jokainen tietää ja tuntee olevansa tärkeä osa kokonaisuutta. Pelillisesti suosin aloitteellista futsalia", uusi päävalmentaja linjaa tiedotteessa.

De San Bernabé kokee, että sekä seuran että hänen itsensä kunnianhimo on yhtä korkealla.

”Se, että seura haluaa investoida ulkomaalaiseen valmentajaan, on jo itsessään merkki kunnianhimosta, jota arvostan. Akaa Futsalilla on tavoitteet korkealla ja junioripolun rakentaminen aloitettu. Pystyn auttamaan näissä asioissa. Edessä on paljon työtä, mutta haluamme lähivuosien aikana tuoda Akaaseen Suomen mestaruuden ja palauttaa seuran kansainvälisille kentille Mestarien liigaan.”