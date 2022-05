Suomen kisajoukkueessa on tänä vuonna mukana erikokoisia taitureita. Sinivalkoisissa pelaavat sekä turnauksen toiseksi isoin että pienin pelaaja. Selvitimme myös, mikä joukkue on näissä kisoissa pisin, kevyin tai nuorin. Tamperelainen kiekkolegenda Timo Jutila kertoo, onko numeroilla merkitystä.

Suomella ja Tanskalla on tänä vuonna jääkiekon MM-kisojen vanhimmat joukkueet. Molempien joukkueiden pelaajien keski-ikä on 30 vuotta, kun nuorimmilla joukkueilla Yhdysvalloilla, Kanadalla ja Slovakialla se on 25 vuotta.

Mukana vertailussa ovat ne pelaajat, joiden kisapassit on leimattu maanantaihin mennessä.

Myöhemmin joukkueisiin voi liittyä mukaan vielä uusia pelaajia esimerkiksi NHL:stä.

Nimen, pelipaikan ja seuran isäksi jokaisesta pelaajasta kerrotaan kätisyys, pituus ja paino, sekä syntymäaika.

Urheiluun kuuluvat knoppitieto ja spekulointi, mutta miksi kiekkopelaajista kerrotaan juuri nämä asiat? Pyysimme vuoden 1995 MM-kultajoukkueen kapteenia, kiekkokommentaattori Timo Jutilaa selittämään.

Kiekkokommentaattori Timo Jutila oli mukana voittamassa jääkiekon MM-kultaa vuonna 1995. Hän oli joukkueen kapteeni.

Onko pelaajien pituudella, painolla ja iällä merkitystä joukkueen menestymisen kannalta?

”Ei ole. Sillä on merkitystä, mitä siellä jäällä tapahtuu, miten luistin kulkee. Millään muulla ei ole mitään merkitystä.”

”Ainoastaan ikärakenteella on vaikutusta. Onko joukkueessa nuoria lupaavia pelaajia, kokenutta porukkaa vai sopiva mix-up (sekoitus)?”

Missä se näkyy, onko jäällä nuori ja nälkäinen vai kokenut joukkue?

”Kokemuksesta on aina hyötyä. Jos jäällä taas on nuorta verta, se antaa mahdollisuuksia ja tuo tulevaisuutta. Ideaali on se, että on riittävä määrä kokemusta ja lisäksi nuorta intoa.”

”Eivät valmentajat joukkuetta kootessaan kuitenkaan katso ikää vaan sitä, minkälainen joukkueen rakenne tulee olemaan ja mitä siellä jäällä tapahtuu.”

Tuleeko mieleesi arvokisoissa menestyneitä joukkueita, jotka ovat olleet erityisen nuoria tai jo enemmän iällä?

”Mieleen tulee vuoden 1995 MM-kisojen porukka. Saku (Koivu), Jere (Lehtinen) ja Ville (Peltonen) olivat olleet vasta pari vuotta maajoukkueessa. Sitten olivat (Marko) Kiprusoff ja Kapasen Sami, Nummelinin Petteri ja Niinimaan Janne. Parikymppiset jätkät nousivat suoraan maailman huipulle. Se oli ihan huimaa.”

”Lähivuosien nuorista esimerkkejä ovat ainakin Sebastian Aho, Aleksander ”Sasha” Barkov, Patrik Laine sekä Miro Heiskanen. Nämähän ovat ihan täysin käsittämättömiä pelaajia, eivät mitään tähdenlentoja vaan suoranaisia tähtiä.”

Löytyykö muiden maiden pelaajista esimerkkejä?

”Esimerkkejä on kaikissa maissa. Saksan maajoukkueen pakki Moritz Seider on aivan fantastinen kaveri. Tämän vuoksi kannattaa käydä katsomassa Suomen pelien lisäksi muidenkin maiden pelejä.”

Florida Panthersissa pelaava Aleksander Barkov harjoitteli Tampereen Hakametsän jäällä elokuussa 2019.

Mitä etua jäällä voi saada isosta koosta?

”Otetaan esimerkiksi Sasha Barkov, joka on yli 190-senttinen iso jässikkä ja maailman kolmen parhaimman pelaajan joukossa. Hän pelaa poikkeuksellisen pitkällä mailalla. Hänellä on käsittämätön pelikäsitys ja käsittämätön mailatekniikka. Hän pelaa sekä hyökkäys- että puolustussuuntaan ja on todellinen joukkuepelaaja. Jos ihan kuka tahansa valmentaja maailmassa saisi valita joukkueen maailman kaikista pelaajista, Barkov olisi mukana siinä joukkueessa.”

Mitä etua saa pienestä koosta?

”Jos on iso ja voimakas kaveri, voi vaan tuuppia vasemmalla kädellä pienempiä pois edestä. Pienemmillä kavereilla pitää olla sellaisia etuisuuksia, että on älyttömän nopea. Ennen kaikkea jääkiekko on kuitenkin ajattelupeli. Sitä laatua meillä edustaa Sebastian Aho. Hän on yksi viisaimmista pelaajista Barkovin kanssa. Hänellä on valtava taitotaso.”

Barkov ja Aho eivät ole tällä hetkellä mukana Suomen MM-ryhmässä. Heillä on kausi vielä kesken NHL:ssä.

Kenet nostaisit esimerkiksi pienestä, ketterästä pelaajasta?

”Suomen maajoukkueesta nostaisin esimerkiksi Sakari Mannisen. Hän on todella vikkelä, järkevä ja hyvä pelaaja. Tämä on joukkuelaji. On hienoa, kun on erilaisuuksia. Kaikkien ei tarvitse on 190-senttisiä ja painaa 100:aa kiloa.”

Vanhimmat

Suomi on toinen MM-kisojen vanhimmista joukkueista. Mukana ei ole yhtään 2000-luvulla syntynyttä.

Suomen pelaajien keski-ikä on 30 vuotta. Joukkueen konkari on vuonna 1984 syntynyt hyökkääjä Valtteri Filppula.

Koko turnauksen kokenein puolestaan on vuonna 1983 syntynyt Sveitsin hyökkääjä Anders Ambuhl.

Valtteri Filppula on Suomen kisajoukkueen konkari.

Nuorimmat

Turnauksen nuorimmat joukkueet on Kanadalla, Yhdysvalloilla ja Slovakialla, joiden pelaajien keski-ikä on 25 vuotta.

Koko turnauksen nuorimmat pelaajat ovat syntyneet vuonna 2004. He ovat Itävallan hyökkääjä Marco Kasper sekä Slovakian puolustaja Simon Nemec ja Slovakian hyökkääjä Juraj Slafkovsky.

Suomen joukkueen kuopus on vuonna 1998 syntynyt hyökkääjä Jere Innala.

Teemu Hartikainen (suomalaisista vas.), Sakari Manninen ja Jere Sallinen juhlivat Suomen ensimmäistä maalia Latvia-ottelussa lauantaina. Kuvassa on myös Latvian Kristaps Sotnieks.

Isoimmat ja pienimmät

Turnauksen pisin joukkue on tänä vuonna Kanadalla, jonka pelaajien keskipituus on 189 senttiä. Lyhyimmät joukkueet ja on Norjalla ja Italialla, joiden keskipituus on 183 senttiä.

Painavin joukkue on 90-kiloinen Kanada. Kevyimpien joukkueiden keskipaino 85 kiloa. Näitä joukkueita ovat Itävalta, Britannia, Kazakstan, Tšekki ja Italia.

Iso kokoero

Suomen omasta maajoukkueesta löytyvät niin turnauksen toiseksi pisin kuin kaikkein lyhyin pelaaja. He ovat 203-senttinen Marko Anttila ja 170-senttinen Sakari Manninen.

Anttila ja Manninen edustavat ääripäitä myös painossa. Anttila ja Tanskan hyökkääjä Mathias Bau ovat 108 kilolla turnauksen painavimmat.

Suomen ohella myös Kazakstanin joukkueessa on isot kokoerot. Turnauksen pisin pelaaja on Kazakstanin 204-senttinen puolustaja Viktor Svedberg. Turnauksen kevyimmät pelaajat taas ovat Kazakstanin maalivahti Ilia Rumiantcev ja hyökkääjä Nikita Mikhailis. He painavat 70 kiloa, yhden kilon vähemmän kuin Manninen.