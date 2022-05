Helsinki

Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Johan Garpenlöv nimesi keskiviikkona Suomen MM-kisojen pelaajistonsa. Ruotsin jääkiekkoliiton julkistamassa listassa on 24 pelaajaa, 3 maalivahtia, 8 puolustajaa ja 13 hyökkääjää.

Ruotsi aloittaa MM-turnauksessa mestaruusjahdin lauantaina Tampereella ottelussa Itävaltaa vastaan. Sunnuntaina Ruotsi kohtaa Tshekin, tiistaina Britannian ja keskiviikkona 18. toukokuuta Suomen.

”Nyt on kauden lopullisen tavoitteen aika. Olemme valmistautuneet kuukauden ajan MM-turnaukseen ja olemme innoissamme, kun kisat vihdoin alkavat”, Garpenlöv totesi Ruotsin liiton nettisivuilla.

”Minulle tämä on kolmevuotisen maajoukkuepestin loppuhuipennus, ja olen latautunut päättämään sen parhaalla mahdollisella tavalla.”

Joukkueen runko on Ruotsin liigapelaajia, mutta puolustuksessa on jykevästi NHL-kokemusta. Lisäksi mukana on pelaajia Sveitsin liigasta ja entisiä KHL-liigan kiekkoilijoita.

Puolustajat Oliver Ekman-Larsson ja Rasmus Dahlin tuovat NHL-kokemuksellaan lujuutta Ruotsin puolustukseen. Ekman-Larsson, 30, on pelannut NHL:ssä yli 800 ottelua. Päättyneellä kaudella hän edusti Vancouveria.

Dahlinilla, 22, on 277 NHL-ottelua Buffalon riveissä.

Ruotsin joukkue

Maalivahdit:

Oscar Dansk Spartak Moskova

Magnus Hellberg, Detroit Red Wings

Marcus Högberg, Linköping HC

Puolustajat:

Christian Folin, Frölunda HC

Adam Larsson, Seattle Kraken

Henrik Tömmernes, Genève-Servette HC

Oliver Ekman-Larsson, Vancouver Canucks

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Anton Lindholm, Dinamo Minsk

Erik Gustafsson, Chicago Blackhawks

Jonathan Pudas, Skellefteå AIK

Hyökkääjät:

Linus Karlsson, Skellefteå AIK

Max Friberg, Frölunda HC

Oskar Lang, Leksands IF

Elmer Söderblom, Frölunda HC

Anton Bengtsson, Rögle BK

Lucas Wallmark, TsSKA Moskova

Joakim Nordström, TsSKA Moskova

Carl Klingberg, EV Zug

Joel Kellman, Växjö Lakers HC

Nils Åman, Leksands IF

Emil Bemström, Columbus Blue Jackets

Rasmus Asplund, Buffalo Sabres

Mathias Bromé, HC Davos