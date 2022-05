Suora MM-studio kisakadulta kello 17: Millainen kiekkohuuma Tampereen keskustassa on ennen illan peliä? Voita Leijonien fanipaita tai huivi!

Aamulehden suora MM-kiekkolähetys alkaa Tuomiokirkonkadulta lauantaina kello 17 ja kestää noin kello 20:een asti. Vieraiksi saapuvat maalivahdit Anni Keisala ja Juha Metsola, yrittäjä Sointu Borg sekä Aamulehden asiantuntija Atte Pentikäinen. Lisäksi kuullaan Leijonien haastatteluja. Lähettämällä kuvan kisastudiostasi olet mukana Leijonat-huivin arvonnassa.

Hullaantuiko Tampere Leijonien avausvoitosta? Entä jatkuuko voittokulku lauantaina Latviaa vastaan? Aamulehti välittää jokaisena Leijonien pelipäivänä kolmen tunnin suorassa lähetyksessä tunnelmia Tampereelta Tuomiokirkonkadulta. Lauantaina lähetys alkaa kello 17.

Lauantaina arvomme Leijonien fanipaidan pelipäivän visan kello 16 mennessä tehneiden kesken. Leijonat-huivin voit voittaa lähettämällä meille kuvan kisastudiostasi WhatsAppilla numeroon 050 47697 916.

Varaamme oikeuden julkaista kisastudioista lähetetyt kuvat ja videot ilman erillistä lupaa. Lähetetyn kuvan tai videon uudelleenjulkaisu- ja edelleenluovutusoikeudet siirtyvät Sanoma Media Finlandille. Lähettäjä on vastuussa siitä, että hän on itse kuvannut lähettämänsä kuvamateriaalin tai hänellä on alkuperäisen kuvaajan lupa kuvien lähettämiseen Aamulehteen.

Lähetyksen alussa vieraiksi saapuvat tamperelaisille tutut maalivahdit Anni Keisala ja Juha Metsola.

Naisleijonat MM- ja olympiapronssille torjunut Keisala on edustanut neljä viime kautta Ilvestä. Hänet palkittiin vastikään viime kaudesta Kultaisella kypärällä. Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa Naisten Liigassa. Kultainen kypärä annetaan joukkueen menestymisen kannalta arvokkaimmalle pelaajalle, ja palkinnon saajan äänestivät pelaajat. Ensi kaudella Keisala pelaa Ruotsin pääsarjassa SDHL:ssä HV71:n maalilla.

Ilves-kasvatti Metsola torjui Tapparassa neljä kautta vuosina 2011–15 ja saavutti seuran kanssa kolme perättäistä hopeaa keväästä 2013 alkaen. Tappara-vuosien jälkeen Metsola on pelannut seitsemän viime kautta KHL:ssä. Keväällä hän lähti joukkueestaan Salavat Julajev Ufasta kesken kauden Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Kello 18 lähetyksessä paljastetaan Leijonat-fanipaidan voittaja, joka arvotaan Aamulehden pelipäivän visan tehneiden kesken. Osallistu visaan lauantaina kello 16 mennessä ja olet mukana paidan arvonnassa.

Lue lisää: Tunnistatko Leijona-valmentajat vihjeen perusteella? Tee pelipäivän visa ja osallistu paidan arvontaan

Arvonnan jälkeen vieraaksi saapuu yrittäjä, Diili-voittaja Sointu Borg.

Lähetyksen viimeisen tunnin aikana pedataan lähtökohtia illan otteluun Aamulehden asiantuntijan Atte Pentikäisen kanssa.

Suoran lähetyksen juontavat Aamulehden toimittajat Saara-Maria Tunturi ja Tuukka Välimäki.

Katso suoraa lähetystä tästä:

Lähetysikkuna lisätään tähän myöhemmin.

Aikataulu Aamulehden MM-lähetys lauantaina 14. toukokuuta Kello 17 Suora lähetys alkaa Tuomiokirkonkadulta Kello 17.30 Vieraina maalivahdit Anni Keisala ja Juha Metsola Kello 18 Kisapaidan arvonta Kello 18.05 Vieraana Sointu Borg Kello 19 Vieraana asiantuntija Atte Pentikäinen Kello 20 Lähetys päättyy

Leijonien peli Latviaa vastaan alkaa Nokia-areenassa kello 20.20. Peli näkyy MTV3:lla.