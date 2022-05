Saku Mäenalasen loukkaantuminen aiheuttaa huolta, kun MM-joukkue pitäisi valita.

Tukholma/Helsinki

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on pahimmassa tappioputkessaan sitten vuoden 2020, kun Leijonat hävisi sunnuntaina Ruotsille 3–4 ja kärsi neljännen peräkkäisen tappion. Tukholmassa pelatussa EHT-kiertueen päätöspelissä Leijonat jahtasi Ruotsia Sakari Mannisen ykkösketjun johdolla, mutta kiri jäi vajaaksi.

Ennen MM-leirityksen viimeistä viikkoa Jukka Jalosen Leijonat oli hävinnyt tällä kaudella vain Ruotsille marraskuussa Helsingissä ja vappupäivänä Ostravassa. Yhdeksästätoista ottelusta Suomi oli voittanut 17, mutta Tampereella ja Tukholmassa pelatussa EHT-turnauksessa saldo rumeni lukemiin 22 ottelua, 17 voittoa.

Alku Tukholman sunnuntai-iltapäivässä ei luvannut hyvää. Max Friberg yllätti NHL:stä saapuneen maalivahti Harri Säterin alle minuutin pelin jälkeen. Juuri ensimmäisen viisiminuuttisen täytyttyä Joakim Nordström viimeisteli Ruotsille jo 2–0-johdon.

Leijonat toipui nopeasti. Manninen kavensi ennen erän puoliväliä.

Toisessa erässä Manninen hinasi Suomen 2–2:een. Teemu Hartikainen ja Harri Pesonen saalistivat syöttöpisteet. Ruotsi pääsi erätauolle jälleen maalin johdossa, kun Joel Kellman yllätti Säterin vain 19 sekuntia ennen erätaukoa.

Kolmannessa erässä Emil Bemström teki ylivoimalla 4–2-lukemat, mutta Pesonen nosti Leijonat maalin päähän vain 12 sekuntia myöhemmin. Hartikaisen vahvan kulmapelin jälkeen Pesonen sai kiekon maalin taakse ja pyöräytti pelivälineen Magnus Hellbergin selän taakse.

Valinnat edessä

Leijonat harvenivat uhkaavasti kolmannessa erässä, kun Saku Mäenalanen, Mikko Lehtonen ja Atte Ohtamaa tarvitsivat hoitotoimenpiteitä.

Mäenalanen loukkasi jalkansa erän alkupuolella ja jätti pelin kesken. Jos loukkaantuminen on paha, on se takaisku Suomelle. Mäenalanen muodosti väkevän ketjun Hannes Björnisen ja Marko Anttilan kanssa viime kevään MM-kilpailuissa ja helmikuussa Pekingin olympialaisissa. Kolmikkoa on voinut pitää Suomen ainoana valmiina ketjuna MM-kotikisoja varten. Joskin sunnuntaina Anttilan paikalla tahkosi Petrus Palmu.

Olympialaisissa Manninen, Hartikainen ja Markus Granlund muodostivat Suomen ykkösketjun, mutta viimeksi mainitun pelikunto ei vakuuttanut. Olympialaisten kakkosketjusta MM-leirityksen ykkösketjuun siirretty Pesonen vaikuttaa sopivan Hartikaisen ja Mannisen kaveriksi.

Viimeisellä leiriviikolla mukana oli vielä yli 30 pelaajaa, joista puristetaan kisajoukkue viimeistään alkuviikosta.

Helsingissä ja Tampereella pelattavat MM-kilpailut käynnistyvät perjantaina.

