Main ContentPlaceholder

Urheilu | MM-kiekko

Leijonien huippupakki on pitänyt Tampereella kotiaan vaivihkaa lähes kymmenen vuotta – nokialaisuus naurattaa lähipiirissä

Harva tietää, että Tampere on ollut kiekkotähti Sami Vatasen kotipaikka jo melkein vuosikymmenen. Hän tuli kaupunkiin vaimonsa perässä. Vatasella on edessä vasta uran toiset MM-kisat. Debyytti on yhä kirkkaasti muistissa: ”Tuli mieleen, että tämmöistäkö tämä on.”

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Sami Vatanen haluaa vielä takaisin NHL:ään, jos vain saa oikeanlaisen tilaisuuden.