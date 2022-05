Suomen alppihiihtomaajoukkueet hakevat piristysruisketta uusin opein – tuoreet päävalmentajat tulevat Kroatiasta ja Itävallasta

Naisten päävalmentaja Davor Lazeta on tuttu Suomesta eri valmennustehtävistä.

Suomen alppihiihtomaajoukkueiden uusiksi päävalmentajiksi on valittu kroatialainen Davor Lazeta ja itävaltalainen Mario Rafetzeder, kertoo Ski Sport Finland tiedotteessaan. Valmentajien sopimukset ovat kestoltaan kaksivuotiset.

Lazeta, 42, toimii jatkossa naisten maajoukkueen päävalmentajana. Hän työskenteli päättyneellä kaudella joukkueen apuvalmentajana ranskalaispäävalmentaja Nicolas Burtinin alaisuudessa.

”Urheilijat ovat minulle tuttuja, joten voimme jatkaa sitä työtä, mitä olemme tehneet. Suurena tavoitteena on nostaa joukkue pysyvälle maailmancupin pisteitä poimivalle tasolle. Meillä on nuori joukkue, jolla on suuri potentiaali nousta aivan huipputasolle saakka”, Lazeta sanoi tiedotteessa.

Lazeta on aikaisemmin valmentanut muun muassa Tahkon alppikoulussa, Yhdysvalloissa ja Kroatian maajoukkueessa.

Rafetzeder siirtyy miesten maajoukkueen päävalmentajaksi Britannian Euroopan cup -joukkueen valmentajan paikalta. Kahtena viime kautena tehtävää hoiti sveitsiläinen Osi Inglin.

”Olen ylpeä saadessani mahdollisuuden tuoda osaamistani Suomen miesten alppimaajoukkueseen. On hieno haaste ammatillisesti valmentaa nuorta ja motivoitunutta joukkuetta”, 43-vuotias Rafetzeder totesi.

Suomen alppihiihtäjien viime kausi jäi Pekingin olympialaisia myöten vaisuksi. Rosa Pohjolainen keräsi parhaana suomalaisena 25 maailmancupin pistettä. Riikka Honkanen jäi kolmeen ja Samu Torsti kahteen cupin pisteeseen.