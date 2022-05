Leijonat palaa kotiin: lue tästä kaikki historiallisista kisoista

Mikä oli Leijonien päävalmentajan Jukka Jalosen uran kovin hetki? Kuka on MM-kisojen nuorin työntekijä? Entä millaisia haasteita koronapandemia ja sota aiheuttivat MM-kisojen järjestäjille? Jääkiekon MM-erikoisteeman jutuissa kerromme myös, mitä kisoihin saapuvan fanin tulisi tietää, ja missä kisatunnelmasta pääsee nauttimaan.

Jääkiekon miesten MM-kisat pelataan 13.–29. toukokuuta Tampereella ja Helsingissä. Aamulehden MM-erikoisteeman jutuissa tunnelmoidaan tulevia kisoja ja muistellaan myös menneitä.

Kisahuuman polttopisteessä

Nokia-areena on luonnollisesti MM-kotikisojen itseoikeutettu keskipiste ja pääpaikka, mutta kisahuumaan pääsee osallistumaan myös muualla. MM-kisaliite esittelee fanialueet, kisakadut, kesäkeitaan ja muut olennaiset paikat.

250 000 kiekkofania

Mitä jokaisen kiekkofanin täytyy tietää kisoista, pääsylipuista, matkustamisesta tai majapaikoista? MM-kisaliite kertoo kaiken tietämisen arvoisen.

Tervetuloa Tampereelle, kiekkoväki!

Millaisin odotuksin jääkiekkoa rakastavan kansanosan kannattaa ryhtyä seuraamaan pelejä? Aamulehden urheilutoimituksen uutispäällikkö antaa kolumnissaan yhden vinkin: Keskustori kannattaa pitää valmiudessa. Toukokuun viimeisenä sunnuntaina saatetaan hyvinkin tavata Tampereella.

Leijonakuninkaan paluu

Päävalmentaja Jukka Jalonen on Leijonakuningas, joka johdatti Suomen historialliseen olympiakultaan Pekingissä. Itse asiassa Jalonen on aina ollut historiantekijä. 1990-luvun Ilveksessä hän oli miesten jääkiekkoliigan historian nuorin päävalmentaja, nuorin potkut saanut päävalmentaja ja ainoa, joka oli potkukaudellaan palannut tehtäväänsä.

Tunteella mukana Hakametsässä vuonna 1965

Upouusi Hakametsän jäähalli isännöi ja emännöi vuoden 1965 MM-kisoja. Luonnollisesti Aamulehti oli kisahuumassa mukana. Toimituksen odotukset olivat kisojen alkaessa korkealla, mutta Leijonien tappioiden myötä juttujen sävyt synkkenivät.

Tällaista oli kisoissa 57 vuotta sitten

Tampere oli edellisen kerran jääkiekon MM-kisojen pääpaikka 57 vuotta sitten. Siitä on moni asia maailmassa muuttunut, mutta yksi fakta on pysynyt samana: Tampere oli suomalaisen jääkiekon pääkaupunki 1965. Niin se on myös tänä päivänä. Näin kolumnoi urheilutoimittajalegenda Tapani Salo.

Haasteita haasteiden perään

Kevään 2020 jääkiekon MM-kisat Sveitsissä jouduttiin perumaan koronapandemian takia. Viimeistään siitä alkoi kotimaisen kisaorganisaation pitkä kiirastuli. Vaihtuvat tautilanteet vaativat useita vaihtoehtoisia skenaarioita. Kun viimein pandemia alkoi osoittaa laantumisen merkkejä, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja paljon piti laittaa uusiksi.

Kisojen nuorin

Eemeli Heikkilä pääsi jääkiekon MM-kotikisojen organisaatioon näköalapaikalle graafisen alan harjoittelijaksi. 17-vuotias Hervannassa asuva toisen asteen opiskelija kertoo työstään MM-kisojen kulisseissa.

Nokia-areena tositestiin

MM-kisojen aikana Nokia-areenassa pelataan parhaimmillaan kolme ottelua päivässä, ja halli tyhjennetään joka pelin välissä. Kysyimme areenamanageri Jukka Tenhuselta, millainen haaste tuo on hallille ja järjestäjille.

Pelipäivän visat

MM-kiekkotietämystään on mahdollista koetella Aamulehden pelipäivän visoissa. Aamulehti julkaisee jokaisena Suomen pelipäivänä uuden tietovisan. Jokaisen visan yhteydessä arvotaan Leijona-huivi. Visat julkaistaan pelipäivien aamuina kello 6.30 osoitteessa aamulehti.fi/testit.