Kaikkiaan erilaisia talviurheiluvälineitä kertyi varovaiseen arvion mukaan tuhansia.

Aamulehti

Tällä viikolla keskiviikkona ja torstaina tapahtunut jääkiekko- ja hiihtovarusteiden hyväntekeväisyyskeräys yllätti järjestäjät täydellisesti.

”Jo ensimmäinen päivä ylitti odotukset. Ihmiset joutuivat jopa jonottamaan luovuttamista, niin suurin tarve oli tehdä hyvää”, Tampereen apulaispormestari Matti Helimo ihastelee.

Helimo tunnustaa, ettei etukäteen uskonut niin suureen menestykseen.

Kaikkiaan erilaisia välineitä kertyi varovaiseen arvion mukaan tuhansia. Siitä seurasi ongelma, joka tosin on laatuaan positiivinen.

”Onneksi saimme jättää varusteita Hakametsään lajittelua varten. Huomasimme jo ensimmäisenä päivänä, ettemme saa niitä millään kuljetettua nopeasti pois.”

Vastineeksi lahjoitetuista varusteista sai ottelulipun MM-kisoihin. Lippuja oli tarjolla ainakin otteluihin Norja–Iso-Britannia, Tsekki–Itävalta ja Ruotsi–Norja.

Helimon mukaan suuren suosion takia MM-lippuja saatiin lisää MM-organisaatiolta ja Tampereen kaupungilta.

”Kaikille niitä onneksi sitten riitti”, Helimo huokaa.

Keräyksen taustalla olivat Tampereen kaupunki, MM-kisaorganisaatio ja Aamulehti.

Myös luistimia ja monoja lahjoitettiin kiitettävästi.

Pyrintö mukaan

Keräyspäivinä talkoisiin tuli mukaan vielä Tampereen Pyrintö. Seuran väki lupautui laittamaan suksia kuntoon.

”Tämä on hieno asia, sillä jokainen tietää, että hyvillä suksilla on mukavampi hiihtää. Tosin epäilen, etteivät he tainneet kunnolla tajuta, millaisen määrän suksia saimme kerättyä” Helimo hymyilee.

Nyt on alkanut varusteiden lajittelu. Sen jälkeen Tampereen kaupunki kohdentaa varusteet Tampere junior -ohjelman kautta niitä tarvitseville yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa.

”Varusteet kohdennetaan niitä eniten tarvitseville. Heille, joilla taloudellinen tilanne ei välttämättä mahdollista varusteiden hankintaa,” Helimo kertoo varusteiden jakamisesta.