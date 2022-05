Teemu Hartikainen ja Suomen ykkösketju olivat pirteä ilmestys – Kisakuume nousee myös pelaajilla: ”Tässä vaiheessa on jo odottava tunnelma”

Suomi heräsi pelaamaan vasta päätöserässä Teemu Hartikaisen johdolla. Sveitsi nappasi 3–2-yllätysvoiton

Kuopiolaiskiekkoilija Teemu Hartikainen on kuulunut jo vuosikymmenen Suomen kärkihyökkääjien joukkoon.

Siihen nähden Hartikaiselta löytyy hämmästyttävän vähän miesten MM-kokemusta. Toistaiseksi tilillä on vain yhdet MM-kisat – ja nekin peräti seitsemän vuoden takaa.

Nyt häntä ei pudota joukkueesta enää mikään.

Hartikainen, 32, antoi tuoreen todisteen osaamisestaan torstai-illan Euro Hockey Tourin kamppailussa.

Hartikainen ampui maalin ja järjesti toisen, kun Suomi kärsi Sveitsille 2–3-tappion Ruotsin turnauksen avauksessa.

Kamppailu pelattiin poikkeuksellisesti Nokia-areenassa.

Leijonat korkkasi samalla MM-areenan. Yleisöä oli mukavasti 9552, mutta tunnelma jäi vielä selvästi vaisummaksi kuin Ilveksen ja Tapparan liigajoukkueiden herättämässä pudotuspelihuumassa.

Kirittävää riittää reippaasti, kun MM-turnaus pyörähtää käyntiin ensi viikon perjantaina.

Hartikainen on muodostanut viime kausien aikana pelätyn kolmikon Sakari Mannisen ja Markus Granlundin kanssa. Granlund puuttuu nyt joukosta vaivojen takia, mutta ei hätää.

Harri Pesonen täytti paikan erinomaisesti Sveitsi-ottelussa ja taisi lunastaa tontin tuleviin kamppailuihin.

”Ei siitä pääse mihinkään, että tässä vaiheessa on jo odottava tunnelma. Kaikilla on kova hinku MM-peleihin”, Hartikainen myönsi.

Silti olisi luullut, että ”liipasimella” olevat pelaajat olisivat saaneet itsestään enemmän irti likipitäen viimeisessä näyttöpaikassa.

Jäljellä on enää kaksi ottelua Ruotsin turnauksen pääpaikassa Tukholmassa. Suomi kohtaa Tshekin lauantaina ja Ruotsin sunnuntaina.

Harri Pesonen tuuletti tekemäänsä Suomen avausmaalia. Pesonen summasi tehot 1+1.

Leijonien maalilla Jussi Olkinuoralla riitti tekemistä ja väisteltävää Sveitsin hyökätessä.

Vielä riittää Leijona-valmennuksella mietittävää. Jukka Jalonen ja Mikko Manner protestoivat pelin tapahtumia.

Sen jälkeen päävalmentaja Jukka Jalonen valitsee lopullisen MM-kisajoukkueen.

Hartikainen on mukana vain Ruotsi-pelissä. Hän matkustaa lauantaiksi Kuopion suureen torijuhlaan, joissa on mukana myös hiihtotähti Iivo Niskanen.

”Tätä on rakennettu niin suurella hartaudella, etten malta jäädä pois. Harvoin sitä pääsee juhlimaan olympiakultaa”, Hartikainen heitti.

Hartikainen ehti pelata Salavat Julajevin KHL-joukkueessa yhdeksän toinen toistaan parempaa kautta. Taso olisi riittänyt MM-kisoihin koko ajan, mutta edessä on ollut monenlaisia esteitä.

”Kolmena keväänä on leikattu joku paikka, matkan varrella on tullut kaksi muksua ja KHL-kaudet ovat olleet muutenkin aika raskaita. Ratkaisut on tehty yhteisymmärryksessä valmennusjohdon kanssa”, Hartikainen selvitti.

Etkö pelännyt, että kyselyt loppuvat?

”En, koska asiat on keskusteltu läpi joka kerta. En ole kieltäytynyt ilman syytä.”

Hartikainen saapui antamaan medialle pelikommentteja.

Nyt Hartikaisen uralla alkaa uusi ajanjakso. KHL-kaukaloihin ei ole enää asiaa Venäjän hyökkäyssodan takia. Hartikaisen sopimus olisi päättynyt muutenkin.

”Uudet tuulet ovat usein virkistäviä. Haluan vetää nyt happea ja miettiä tulevaa kaikessa rauhassa. Vaihtoehtoina ovat käytännössä Keski-Eurooppa ja Suomi. Katsotaan myöhemmin.”

Suomen joukkue saa Tukholmaan neljä NHL-vahvistusta. Maalivahti Harri Säteri, puolustaja Henri Jokiharju sekä hyökkääjät Joel Armia ja Juho Lammikko lähtevät matkaan.

Kvartetti seurasi torstaista peliä lehtereiden puolelta.

Juho Lammikko (vasemmalla), Joel Armia ja Harri Säteri saapuvat lehdistön tenttiin Nokia-areenan uumenissa.

Sveitsin Damien Riat teki kaksi maalia. Tässä 1–0.

Ja tässä 2–0.