Jukka Jalonen valmensi Tampereella viimeksi pidempään Ilveksessä kausina 1992–95. Tuota ajanjaksoa voi kuvailla vaatimattomastikin sanoen värikkääksi.

Urheilu | MM-kiekko

Leijonakuninkaan paluu

Jukka Jalonen on nähnyt Tampereella Raimo Helmisen viimeisen maajoukkuesyötön, saanut potkut Ilveksestä ja ottanut yhteen Tapparan kanssa. Nyt Jalosen tehtävänä on viedä Leijonat kultaan Nokia-areenassa. Tämä juttu on osa tiistaina ilmestyvää MM-erikoisteemaa, jossa kerrotaan kaikki, mitä jääkiekon kotikisoista täytyy tietää.

Aamulehti ”Jukeboxin luona, välähdyksen nään, Hän on siinä, hän on aave, Savu hehkuu ympärillään...” Pate Mustajärven kappale soi kovaa tamperelaishotellin terassin ämyreistä, kun valokuvaaja napsii ruutuja Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajasta Jukka Jalosesta.