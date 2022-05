Tampereen Pyrinnön ottelijalupaus Charlotta Pettersson, 19, koki elämänsä yllätyksen: työpariksi ilmestyi lajinsa ME-mies – ”Uskalla unelmoida suuria”, Mike Powell opasti

Pituushypyn legenda kävi Tampereella mainostamassa kesä-heinäkuussa käytäviä yleisurheilun veteraanien MM-kilpailuja, joihin hän itsekin osallistuu.

Tampereen Pyrinnön 19-vuotias yleisurheilija Charlotta Pettersson koki huhtikuussa elämänsä yllätyksen. Pettersson oli kiirastorstai-iltana normaalisti työvuorossaan Ravintola Hookin tarjoilijana, kun tiskille asteli hänen sen illan työparinsa – pituushypyn maailmanmestari ja maailmanennätysmies Mike Powell.

Yllätyksen taustalla oli ravintolan pääomistajan Juha Vuorion järjestämä hyväntekeväisyystempaus, jolla tuettiin vähävaraisista perheistä tulevien lasten liikuntaleiriä Dream Sparkia. Vuorio ja Powell ovat ystävystyneet jo vuosia sitten, ja nykyään Powell kertoo toimivansa Hookin ”kanansiipilähettiläänä” kotiseuduillaan Kaliforniassa.

Tampereella Powell, 58, oli ensisijaisesti promoamassa kesä-heinäkuussa Tampereella käytäviä yleisurheilun veteraanien MM-kilpailuja, joihin hän itsekin osallistuu. Vuorion oli helppo houkutella Powell myös tähän tempaukseen.

Powell on pitkään tehnyt hyväntekeväisyyttä Right to Play -järjestön kautta. Järjestön missio on auttaa, sodan, köyhyyden tai sairauksien vuoksi haavoittuvassa asemassa olevia lapsia leikin, pelien ja urheilun avulla.

Powell on myös kesällä toisen kerran järjestettävän Dream Spark -leirin kummi. Muita kummeja ovat mm. nokialainen nyrkkeilijäsuuruus Mira Potkonen sekä Ilveksen ja Leijonien hyökkääjä Marko Anttila.

Vuorio oli kertonut Powellille etukäteen Petterssonin taustoista.

”Sinäkö olet se yleisurheilija”, Powell kysyi iloisesti yllätetyltä Petterssonilta.

”Juu, seitsenottelija”, Pettersson sai hämmästykseltään vastattua.

”Kuka on suosikkiurheilijasi? Siis minun lisäkseni”, Powell kysyi nauraen.

”Usain Bolt tietysti, sekä Shelly-Ann Fraser-Pryce. Ja ehkä Noah Lyles”, Pettersson vastasi.

Powell innostui erityisesti Dohassa 2019 MM-kultaa ja viime kesänä Tokiossa olympiahopeaa 200 metrillä voittaneesta Lylesista.

”Kyllä, hän on erilainen. Kunnon show-mies, kuten minäkin”, Powell hihkaisi.

Powell halusi myös tietää Petterssonin suosikkilajin pituushypyn ennätyksen. Kun vastaus oli ”noin 540”, Powell jatkoi tenttaamistaan.

”Miten pitkälle luulet voivasi hypätä?”

”Kuusi metriä... ainakin”, Pettersson vastasi.

”Niin sitä pitää! Go for it! Tykkään tuosta asenteesta. Pitää uskaltaa unelmoida isosti ja tavoitella isoja asioita. Vain siten voi onnistua”, Powell innosti.

Nuorten maailmanmestarin Saga Vannisen kanssa Matti Liimataisen valmennuksessa harjoitteleva Pettersson kertoi Powellille, että hänen viime kesänsä meni piloille selän rasitusmurtuman vuoksi. Pääsiäisen jälkeen Pettersson suuntasi ison yleisurheilijajoukon mukana harjoitusleirille Portugaliin.

”Salaisuus on juuri siinä, miten pystyy harjoittelemaan ja kilpailemaan niin, että pysyy terveenä. Eikä kannata kiirehtiä liikaa. Olet hyvässä, kehittyvässä iässä. Jos et pysty kilpailemaan, harjoittele vaikka koko vuosi”, Powell kannusti.

”Liian moni lopettaa juuri ennen kuin ”ihme” tapahtuu ja tulokset alkavat parantua. Mutta kun jaksat unelmoida ja tehdä lujasti töitä, saatat yhtäkkiä huomata olevasi Suomen maajoukkueessa, sitten arvokisoissa ja siellä mitaleilla. Jos luovuttaa, ei voi voittaa. Pelin voi voittaa vain, jos pysyy pelissä mukana”, Powell valoi uskoa Petterssoniin – ja kaikkiin urheilijoihin yleisesti.