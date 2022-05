Jukka Jalonen on kirjannut nimensä suomalaiseen urheiluhistoriaan lihavoiduin kirjaimin. Tampereella odottavana haasteena on voittaa ensimmäinen MM-kulta aikuisten kotikisoista.

Aamulehti

Tervetuloa Tampereelle, kansainvälinen jääkiekkoyhteisö!

Tampereella on hallitseva Suomen mestari Tappara, hallitseva pronssimitalisti Ilves ja yksi Euroopan moderneimmista monitoimiareenoista. Seuraavan vajaan kolmen viikon aikana Suomen jääkiekkopääkaupungilla on arvoisensa kiekkokinkerit, joiden myötä Tampere on koko kiekkoilevan Euroopan keskipisteenä.

MM-kisojen on varovaisestikin arvioiden määrä kerätä Tampereelle kuusinumeroinen määrä kiekkofaneja ja tuottaa paikallisille yrityksille yhteensä kymmeniä miljoonia euroja. Pahimman koronakurimuksen jälkeen riemukas urheilujuhla ja yrityksille satavat eurot ovat varmasti tervetulleita.

MM-erikoisteemassa kerromme, miten MM-kisat on Tampereelle rakennettu, ja millainen kisakaupunki kiekkokansaa odottaa, kun kiekko putoaa jäähän 13. toukokuuta. Kulisseissa ja Tampereen kaduilla on riittänyt vipinää. Jo oman sisumitalinsa ansaitsisivat ammattilaiset, jotka muuttavat Nokia-areenan MM-pyhätöksi kymmenessä päivässä.

Isäntäjoukkue Suomi saapui Tampereen hellään huomaan huippuiskussa. Alla on helmikuun historiallinen olympiakulta. Kiinan kullanvuolijoista päävalmentaja Jukka Jalosen johtama valmennus, pelitapa ja toimintakulttuuri sekä merkittävä osa pelaajistosta jatkavat MM-jäällä. Jalosen, Jalosen systeemin ja luottopelaajien kombinaatio toi mestaruuden myös vuoden 2019 MM-kisoista Slovakian Bratislavasta.

Tampereen kisoissa Leijonien kokonaisuuteen lisätään vielä jokunen motivoitunut NHL-vahvistus. Jalonen ja manageri Jere Lehtinen ovat valinneet Pohjois-Amerikan tulijat huolella. Kun palkintokaapissa on Jalosen tavoin kaksi aikuisten maailmanmestaruutta ja olympiakulta, päätöksentekijöillä riittää pokka ottaa mukaan vain Suomen konseptiin sitoutuneet ja sopivat hahmot. Oli alla kuinka monta tarunhohtoista NHL-peliä tahansa.

Jalonen on kirjannut nimensä suomalaiseen urheiluhistoriaan lihavoiduin kirjaimin. Suomen palloilumaajoukkueiden ensimmäinen olympiakulta oli tästä viimeisin työnäyte. Tampereella odottavana haasteena on voittaa ensimmäinen MM-kulta aikuisten kotikisoista.

Mahdollisuudet historialliseen saavutukseen ovat enemmän kuin hyvät. Suomen pelisysteemi ja yhtenäisyys ovat turnauksen valioluokkaa, kokoonpano kestää vertailun ja yksi kovimmista kilpailijoista, Venäjä, on hyökkäyssotansa vuoksi suljettu kokonaan MM-kisoista.

Vaikka Suomella on kaikki mahdollisuudet mestaruuteen, on silti syytä muistaa MM-kisojen perusluonne. Kolme kerrasta poikki pelattavaa ottelua – puolivälierä, välierä ja finaali – ratkaisevat. Tällöin mukana on paljon sattumaa. Jalosen Suomen filosofiana on ollut hoitaa oma työnsä mahdollisimman hyvin. Jos onni on ollut sinivalkoisten puolella, tämä on viime vuosina johtanut joko lähelle kultaa tai päätyyn asti.

Keskustori kannattaa pitää valmiudessa. Kuun viimeisenä sunnuntaina saatetaan hyvinkin tavata Tampereella.