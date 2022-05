Kuka? Jussi Olkinuora

Syntynyt: 4.11.1990 Helsinki

Pituus: 190 cm Paino: 91 kg

Pelipaikka: maalivahti (left)

Seurat: Tappara –2007, Chadder’s 18U 2007–08, HIFK (U20 SM) 2008–10, Sioux Falls (USHL) 2010–11, Denverin yliopisto (NCAA) 2011–12, Denverin yliopisto (NCAA) / St. John’s IceCaps (AHL) 2012–13, St. John’s IceCaps (AHL) / Ontario Reign 2013–15, Manitoba Moose (AHL) / Tulsa Oilers (ECHL) 2015–16, SaiPa/JYP 2016–17, JYP 2017–18, Pelicans 2018–19, Admiral Vladivostok (KHL) 2019–20, Metallurg Magnitogorsk 2020–22.

Saavutuksia: Olympiakultaa 2022, MM-kultaa 2019, MM-hopeaa 2021, CHL:n mestaruus 2018, SM-pronssia 2017, A-nuorten SM-hopeaa 2010.

Valinnat: MM-kisojen All Starsissa 2021, Suomen Top 3 -pelaaja MM-kisoissa 2021, SM-liigan paras torjuntaprosentti (94,6) pudotuspeleissä 2019, NCAA:n tulokkaiden All Starsissa 2012

Muuta: Ensimmäinen A-maaottelu 11.4.2019 Aalborgissa, Tanska–Suomi 0–1, nollapeli 15 torjunnalla. Äiti Hilkka Olkinuora on entinen taloustoimittaja, nykyinen pappi. Isä Hannu Olkinuora on Aamulehden, Kauppalehden, Svenska Dagbladetin ja Hufvudstadsbladetin entinen päätoimittaja. Hän kuoli 2012. Veljentytär Milja Vuorenmaa voitti Minettien riveissä joukkuevoimistelun MM-kultaa vuonna 2017. Jussi Olkinuora on käynyt koulua Tampereella, Svenska samskolan i Tammerforsissa sekä asunut nuorena Ruotsissa.