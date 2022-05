Ruotsi sai NHL:stä MM-joukkueeseensa ykkösvarauksen ja Patrik Laineen joukkuekaverin – Muutamaa vastausta odotetaan, myös paljon kieltäytyneitä

Ruotsin MM-kisajoukkueen runko muotoutuu, kun kautensa NHL:n runkosarjaan päättäneiden tilanne selviää.

Aamulehti

Ruotsin jääkiekon MM-kisajoukkueeseen liittyy ainakin kuusi pelaajaa NHL-liigasta. Tre Kronor julkaisi maanantaina kautensa runkosarjaan päättäneiden ruotsalaisten NHL-pelaajien tilanteet.

Ruotsi pelaa B-lohkossa Tampereella, joten Nokia-areenassa nähdään Detroit Red Wingsin maalivahti Magnus Hellberg ja hyökkääjä Jonatan Berggren, Buffalon Sabresin puolustaja Rasmus Dahlin ja hyökkääjä Rasmus Asplund, Chicago Blackhawksin puolustaja Erik Gustafsson ja Columbus Blue Jacketsin hyökkääjä Emil Bemström, joka on ollut tällä kaudella Patrik Laineen seurakaveri ja suomalaisille tuttu Helsingin IFK:sta.

Mielenkiintoisin nimi on Buffalo-puolustaja Dahlin, joka on kesän 2018 koko NHL:n ykkösvaraus. Hän teki tämän kauden runkosarjassa 53 tehopistettä. Dahlinin tulolla oli jo aiemmin spekuloitu ja nyt se varmistui.

Kuusikon lisäksi Ruotsin maajoukkue odottaa vastausta vielä kolmelta pelaajalta: puolustajat Vancouver Canucksin Oliver Ekman Larsson ja Seattle Krakenin Adam Larsson sekä New Jersey Devilsin hyökkääjä Andreas Johnsson voivat vielä liittyä mukaan.

Ruotsi ei ole vielä julkaissut virallista kisajoukkuettaan, eli valmistavien maaotteluiden ja mahdollisten loukkaantumisten myötä pelaajien tilanteet voivat muuttua.

Poissaolijoiden lista on toki myös pitkä, sillä NHL:n runkosarjassa pelasi 106 ruotsalaista. Osa kieltäytyi, osa on loukkaantuneena ja osalla on sopimus katkolla. Muun muassa Devils-hyökkääjä Lucas Raymondia, Canucksin hyökkääjä Elias Petterssonia ja Vegasin hyökkääjä William Karlssonia ei nähdä MM-kisoissa.

Myös A-lohkossa Helsingissä pelaava Slovakian joukkue sai NHL-vahvistuksia, kun Devils-hyökkääjä Tomas Tatar saapuu vahvistamaan maataan