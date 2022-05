Tre Kronor on saamassa ”Mörkönsä” – eroa Leijonien omaan on kuitenkin valtavasti

Suomi hävisi Ruotsille Tsekin EHT-turnauksen lopuksi. Elmer Söderblomista kuullaan vielä paljon, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Mikko Pajala.

Yli kaksimetrinen jääkiekkoilija on huippu­tasolla harvinaisuus. Vielä harvinaisempaa on, kun heidän pelipaikkansa on hyökkääjä – yleensä koripalloilijan mitoissa olevat päätyvät joko puolustukseen tai maalinsuulle.

Vappupäivä on samalla Tsekin EHT-turnauksen päätöspäivä. Suomi kärsi omassa päätöksessään Ruotsille 0–2-tappion.

Harvinaisen alkuiltapäivän ottelusta teki se, että molemmilla oli hyökkäyksessä oma yli parimetrinen ”Mörkönsä”: Leijonilla se alkuperäinen eli Marko Anttila, Tre Kronorilla 16 vuotta nuorempi versio Elmer Söderblom.

Yhtäläisyydet kuitenkin loppuvat pelipaikkaan ja pituuteen: 2020-luvun versio on täysin eri puusta veistetty.

Anttila on tunnettu pohjaketjujen rouhijana ja alivoimaeksperttinä, joka on luonut itselleen hyvin vaatimattomista lähtökohdista upean uran.

”Ruotsin Mörön” ei sen sijaan tarvitse ”lyödä sisään”. Moderni uuden sukupolven jätti kykenee ohittamaan vastustajia taitavalla kiekonkäsittelyllä ja kokoisekseen käsittämättömän hyvällä luistelulla.

Tästä erinomainen osoitus oli Suomi-ottelun ensimmäinen, todella taidokas maali, joka vieläpä huipentui Bobby Orr -tyyliseen syöksyyn.

Ellei jotain yllättävää tapahdu, Frölunda-laituri Söderblom, 20, on mukana myös parin viikon päästä alkavissa MM-kisoissa Tampereella.

Detroitin varaus ja tuleva NHL-pelaaja on yksi niistä vielä tuntemattomammista nimistä, joita kannattaa Nokia-areenassa seurata todella tarkkaan.